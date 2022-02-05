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Sevinç Erbulak kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Sevinç Erbulak, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Sevinç Erbulak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:53
Sevinç Erbulak kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Sevinç Erbulak, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Sevinç Erbulak, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Sevinç Erbulak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Sevinç Erbulak Biyografisi

Kendisi ülkemizin tanınan oyuncularından Altan ve Füsun Erbulak çiftinin kızıdır. 1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü mezunudur. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nün tamamladı.

Avukat Dalin Midyat ile evlidir. Bu evliliğinden Zeynep Kavin adında bir kızı oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Darısı Başımıza adlı dizide Merter karakterine hayat verecek. Kendisi aslen Erzurumlu’dur.

Sevinç Erbulak Oynadığı Yapımlar

  • Çat Kap
  • Süper Baba
  • Kuzenlerim
  • Baba Evi
  • Babam ve Biz


Son Güncelleme: 05.02.2022 13:53
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Anahtar Kelimeler:
Sevin ErbulakSüper Baba
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