Sevinç Erbulak kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Sevinç Erbulak, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Sevinç Erbulak, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Sevinç Erbulak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Sevinç Erbulak Biyografisi
Avukat Dalin Midyat ile evlidir. Bu evliliğinden Zeynep Kavin adında bir kızı oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Darısı Başımıza adlı dizide Merter karakterine hayat verecek. Kendisi aslen Erzurumlu’dur.
Sevinç Erbulak Oynadığı Yapımlar
- Çat Kap
- Süper Baba
- Kuzenlerim
- Baba Evi
- Babam ve Biz
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:53