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Sevimli ve Tehlikeli dizi oyuncuları kimlerdir ?

2015 yılında izleyicilerle buluşan Sevimli ve Tehlikeli filmi yoğun ilgi görmesi üzerine dizisi yayınlandı. Beğenileri toplayan yapım konusu ve oyuncu kadrosu ile alkışları topladı. Sevimli ve Tehlikeli dizisi 2021 Eylül ayında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aynı konuyu işleyen dizinin oyuncu kadrosu açıklandı. Konu hakkında detaylar haberimizde

12 Ocak 2022 Çarşamba 14:25
Sevimli ve Tehlikeli dizi oyuncuları kimlerdir ?
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Yapımcılığını Özcan Deniz’in üstlendiği Sevimli ve Tehlikeli film beğenileri toplaması üzerine dizisinin yapılmasına karar verildi. Aynı konunun işleneceği dizide oyuncu kadrosunda da değişiklik görülmüyor. Eylül ayında dijital platformlarda yayınlanacak dizi merakla bekleniyor.

Şükrü Özyıldız

Sevimli ve Tehlikeli dizisinde rol alacak Şükrü Özyıldız, en son televizyon ekranlarında Akıncı dizisi ile geldi. 1988 yılında İzmir de dünyaya gelen Özyıldız üniversite hayatını İzmir de tamamladı. Ege Üniversitesinde İşletme bölümünden mezun oldu. Ekran ışığı olan Özyıldız oyunculuk dalında eğitim aldı. Birçok dizi de yer alan yetenekli oyuncu Benim Hala Umudum Var, Tatlı Küçük Yalancılar, Çoban Yıldızı, Şeref Meselesi ve Nefes Nefese gibi dizilerde başrol alarak ekranlara geldi. Fiziki görünüşü ile beğeni toplayan Şükrü Özyıldız 1.91 m boyunda 82 kilodur.


Son Güncelleme: 12.01.2022 14:25
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