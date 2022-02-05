Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? Sevim Emre ile ilgili detaylar

1 Ocak 1944 tarihinde hayata gelen Sevim Emre, 77 yaşındadır. Eskişehir doğumlu olan Sevim Emre, 1963 yılında güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Bu yarışmanın ardından Beyrut’ta düzenlenen güzellik yarışmasına da katılan Sevim Emre, bu yarışmada Avrupa dördüncüsü olmuştur. Yarışmalarda elde ettiği başarıların ardından oyunculuğa başlayan Sevim Emre, birçok yapımda yer almıştır.
1974 yılında Orhan Gencebay ile dünya evine giren Sevim Emre’nin bu evlilikten bir de oğlu vardır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:46