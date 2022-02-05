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Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? Sevim Emre ile ilgili detaylar

Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Sevim Emre, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevim Emre’nin hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? İşte Sevim Emre ile ilgili detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:46
Sevim Emre kimdir, kaç yaşındadır? Sevim Emre ile ilgili detaylar
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1 Ocak 1944 tarihinde hayata gelen Sevim Emre, 77 yaşındadır. Eskişehir doğumlu olan Sevim Emre, 1963 yılında güzellik yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Bu yarışmanın ardından Beyrut’ta düzenlenen güzellik yarışmasına da katılan Sevim Emre, bu yarışmada Avrupa dördüncüsü olmuştur. Yarışmalarda elde ettiği başarıların ardından oyunculuğa başlayan Sevim Emre, birçok yapımda yer almıştır.

Kızıl Vazo, Kıyma Bana Güzelim, Dilberler Yuvası, Bir Aşk Günahı, Ateşli Kadın, Ateş Parçaşı, Berduş, Kader Kurşunu gibi yapımlarda yer alan Sevim Emre, Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer almaktadır.

1974 yılında Orhan Gencebay ile dünya evine giren Sevim Emre’nin bu evlilikten bir de oğlu vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:46
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Anahtar Kelimeler:
Sevim EmreOrhan Gencebay
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