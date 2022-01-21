Sevilen Zombi dizileri nelerdir ?

The Walking Dead

2010 yılında seyircilerle buluşan dizi hala gösterime devam etmektedir. Zombi dizilerinin başında gelen The Walking Dead bu yıl yayınlanacak sezonu ile de seyircileri heyecanlandırmayı başardı. Dizi içerisinde ele alınan konu en yakın dostu ile başlarından geçen olayların gerilimi yaşanmaktadır. Suçluları sıkıştırmaya çalıştıkları silah seslerinin yükselmesi sonucunda Rick yaralanır. Olay üzerine hastaneye kaldırılan Rick aylarca yoğun bakımda hayat mücadelesi verir. Gözlerini aylar sonra çan Rick yanında kimsenin olmadığını ve terk edildiğini düşünür. Cama yaklaşıp dışarıya bakmasıyla her yerde cesetleri görmesi bir oldu ve neler yaşandığını çözmeye çalıştı. Hastane içerisinde karşılaştığı tanıdıklarından olayları anlamaya çalışır. Rick tek amacı eşini ve çocuğu bulmak oldu.

Black Summer

En güncel dijital platformu olan Netflix de 2019 yılında yayınlanarak seyircilerle buluştu. Dizi izlenilmeler üzerine beğenilerin artmasıyla kısa zaman içerisinde yoğun ilgi gördü. Diğer dizilere göre zombi konularının daha az işlendiği ve annenin çocuğuna olan bağlılığını ele almaktadır.

Resurrection

Fear The Walking Dead

İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan dizi The Retuned isimli bir yapıttan esinlenildiği belirtildi. Dizi içerisinde ele alınan konu ise; küçük bir kasabada ölen insanların bir anda dirilmesi ve hayata devam etmesi ele alınıyor.

Dizi de ele alınan ailenin zombi salgınından bu zamana hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Her sezon başka konuları seyirci ile paylaşması tepkilere ve olumsuz yorumlara da yol açtı. TWD salgının ilk zamanlarını düşünerek çekilen bu dizi farklı insanların hayatlarını birleştirmesi ile ortaya çıktı.

Z Nation

Dünyayı etkisi altına alan virüsün başlaması ile dünya da yıkılan düzenleri de ele almıştır. Ele alınan konu son zamanlar ilgileri üzerine çekmesiyle izleyicilerden tam not aldı.

İZombie

Sevilen zombi dizilerinden olan İZombie 2015 yılında seyircilerle buluştu. Dizi de baş karakter olan Olive’nin bir partiye katılması ile hayatında değişen düzeni ele aldı. Bunun sonucunda ölen Olivia tekrardan dirilerek konusaln ceset torbasından çıkmayı başarır. Zombi özelliklerini kaybetmemek için insan beyni bularak yemesi gerekmektedir. Bu süre içinde başından geçenler ele alınarak senaryo yazıldı.