Sevilen dizi Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor?

TRT ekranlarında kendine has bir kitleye sahip ve ekranların çok sevilen yapımlarından biri olan Leyla ile Mecnun’un bir anda final yapması herkesi üzmüştü.

Son günlerde ise dizinin yeniden başlayacağı haberi gündem oldu. Dizinin usta oyuncularından tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı bir programda Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerinin çok yakın bir tarihte başlayacağını duyurdu. Ahmet Mümtaz Taylan bunun iddia değil, kesin bir bilgi olduğunu: “Söylenti olmaktan çıktı artık. İki saat önce Onur Ünlü ile konuştuk. Çekimlere başlayacağımız tarihi söyledi bana.” sözleri ile açıkladı.

Dizinin aynı kemik kadroyla bir araya gelerek çekileceği kesin gözüküyor. Dizi, aynı gün aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun’un hikayelerini komik ve absürt bir şekilde izleyici ile buluşturan bir yapımdır.

