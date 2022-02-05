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Sevil Uyar kimdir?

5 Mayıs 1982'de İStanbul'da doğan Sevil Uyar, 2006'da Miss Model of Turkey yarışmasının birincisi olmuştur. Aşk Yeniden, Çılgın Dershane Kampta gibi projelerde yer almıştır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:34
Sevil Uyar kimdir?
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Sevil Uyar, 5 Mayıs 1982 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Memleketi Aydın’ın Söke ilçesidir. 2004 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında beşinci olmuştur. Aşk Oyunu dizisi ile oyunculuk çıkışını yapmıştır. 2006’da düzenlenen Miss Model of Turkey yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur. Çılgın Dershane Kampta isimli filmde yer almıştır. Aşk Yeniden’de canlandırdığı Ceyda karakteriyle bilinmektedir. İşte Benim Stilim’in 2016’da yayınlanan sezonunda yer almıştır. Levent Kılıç ile dünya evine girmiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:34
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Sevil UyarLevent KılıçIşte Benim StilimAşk Yeniden
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