Sevcan’la Lezzet Yolunda sunucusu Sevcan Orhan kimdir?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Sevcan’la Lezzet Yolunda isimli programın sunucusu olan Sevcan Orhan’ın hayatı merak edilmektedir. Hafta içi her gün öğlen saat 1’de izleyici ile buluşacak olan programda şehirlere özgü geleneksel yiyecekler tanıtılacak. Peki programın sunucusu olan Sevcan Orhan kimdir?

Sevcan Orhan kimdir?

1982 yılının 16 Ağustos gününde dünyaya gelen Sevcan Orhan Erzincanlıdır. Küçük yaşlarda katıldığı müzik yarışmasında derecelik alan Sevcan Orhan sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde müzik eğitimi almıştır. 2006’da Ümit Yılmaz ile evlenen Orhan pek sayıda Türk Halk Müziği albümüne imza atmıştır.

Sevcan Orhan albümleri

Nenni Bebel

Türküydü Yaşamak

Adı Aşk

Ötesi Bahar

Düşten Gerçeğe

Sevcan’la Le