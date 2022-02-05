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Sertan Erkaçan kimdir?

Acil Aşk Aranıyor dizisinde Abidin karakteri ile popülaritesine poülarite katan ünlü oyuncu dizinin izlenme sayısına da önemli katkılar sağlamıştı. Sertan Erkaçan hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:57
Sertan Erkaçan kimdir?
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İstanbul'da 1987 yıında dünyaya gözlerini açan ünlü oyuncu lise son sınıfa kadar Antalya'da hayatını sürdürmüştür.  Çocukluk hayali olabn tiyatroya ilgisi ile birlikte Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi'nden mezun olan Sertan Erçakan daha sonra dizilerde oynamaya başlamıştır. Erkaçan önceden Es Es, Ay Büyürken Uyuyamam, Atlılar ve Rakı Masası gibi dizi ve filmlerde rol alarak performans sergiledi.

Aslen Çanakkaleli olan ünlü oyuncu yeni zamanda başka dizilerde ve yapımlarda rol alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57
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Anahtar Kelimeler:
Sertan ErkaçanAcil Aşk Aranıyor
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