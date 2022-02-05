Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Serra Yılmaz Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serra Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Serra Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Ekranların sevilen oyuncuları arasında bulunan Serra Yılmaz, 13 Eylül 1954 tarihinde dünyaya geldi. Şu an 66 yaşındadır. Fransa Universite de Caen Psikoloji bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Levent Yılmaz ile dünya evine girdi. Evliliği 10 yıl sürdü. Bu evlilikten Ayşe Yılmaz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Küçük yıllarda Fransızca’yı öğrendi. 2014 senesinde Türkiye’ye gelen Papa I. Franciscus özel olarak ondan çevirmenlik talep etmiştir. Amiral Mehmet Reşit Paşa soyuna dayanmaktadır.