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Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serra Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Serra Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:48
Serra Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Serra Yılmaz gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serra Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Serra Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Serra Yılmaz Biyografisi

Ekranların sevilen oyuncuları arasında bulunan Serra Yılmaz, 13 Eylül 1954 tarihinde dünyaya geldi. Şu an 66 yaşındadır. Fransa Universite de Caen Psikoloji bölümünden mezun oldu. 1977 yılında Levent Yılmaz ile dünya evine girdi. Evliliği 10 yıl sürdü. Bu evlilikten Ayşe Yılmaz adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Küçük yıllarda Fransızca’yı öğrendi. 2014 senesinde Türkiye’ye gelen Papa I. Franciscus özel olarak ondan çevirmenlik talep etmiştir. Amiral Mehmet Reşit Paşa soyuna dayanmaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Serra YılmazTiyatro
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