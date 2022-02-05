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Serkan Şenalp kimdir, kaç yaşındadır? Serkan Şenalp’in hayatı

Oyuncu Serkan Şenalp’in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Serkan Şenalp ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapan izleyiciler, Serkan Şenalp ile ilgili bilgiler edinmek istiyor. Biz de haberimizde Serkan Şenalp’in hayatı ile ilgili bilgilere yer verdik. Serkan Şenalp kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:46
Serkan Şenalp kimdir, kaç yaşındadır? Serkan Şenalp’in hayatı
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2 Kasım 1985 tarihinde hayata gözlerini açan Serkan Şenalp, İstanbul doğumludur. Üniversiteye kadar olan eğitimini İstanbul’da alan yakışıklı oyuncu, Çağrıbey Anadolu Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimi için Kocaeli’ne giden Serkan Şenalp, Kocaeli Üniversitesi İşletme mezunudur. Bu eğitimini alırken Anadolu Üniversitesi’nde Medya ve İletişim eğitimi de alan Serkan Şenalp, günümüzde ise yüksek lisans yapmaktadır. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler üzerine yüksek lisans yapan Serkan Şenalp, 2005 senesinde oyunculuğa başlamıştır.

İlk Göz Ağrısı, Selena, Kızım Nerede, Fatih Harbiye, Yüz Yüze, Babamın Günahları gibi dizilerde yer alan Şenalp, bir süredir ekranlarda yer almamaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:46
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