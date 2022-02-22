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Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Serkan Altunorak, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Serkan Altunorak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

22 Şubat 2022 Salı 09:11
Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Serkan Altunorak, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Serkan Altunorak, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Serkan Altunorak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Serkan Altunorak Biyografisi

Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü okuyarak mezun oldu. İlk kez 2005 yılında Karım ve Annem dizisinde oynayarak oyunculuk deneyimi yaşadı.

Serkan Altunorak Rol Aldığı Yapımlar

  • Bir Günah gibi
  • Ayrılsak da Beraberiz
  • Unisex Bekir
  • İmkansız Aşk
  • Gomeda
  • Kara Duvak
  • Sınıf 
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Cesur ve Güzel
  • 7YÜZ 
  • Cebimdeki Yabancı


Son Güncelleme: 22.02.2022 09:11
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Anahtar Kelimeler:
Serkan AltunorakMuhteşem Yüzyıl
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