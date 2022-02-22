Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Serkan Altunorak Biyografisi
Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü okuyarak mezun oldu. İlk kez 2005 yılında Karım ve Annem dizisinde oynayarak oyunculuk deneyimi yaşadı.
Serkan Altunorak Rol Aldığı Yapımlar
- Bir Günah gibi
- Ayrılsak da Beraberiz
- Unisex Bekir
- İmkansız Aşk
- Gomeda
- Kara Duvak
- Sınıf
- Muhteşem Yüzyıl
- Cesur ve Güzel
- 7YÜZ
- Cebimdeki Yabancı
Son Güncelleme: 22.02.2022 09:11