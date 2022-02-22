Serkan Altunorak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Serkan Altunorak Biyografisi

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Serkan Altunorak, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Serkan Altunorak kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü okuyarak mezun oldu. İlk kez 2005 yılında Karım ve Annem dizisinde oynayarak oyunculuk deneyimi yaşadı.

Serkan Altunorak Rol Aldığı Yapımlar