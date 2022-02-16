Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi

Serhat Teoman’ın hayatı

4 Haziran 1983 tarihinde yaşama gözlerini açan Serhat Teoman, 37 yaşındadır. Diyarbakır’da hayatta gözlerini açan ancak İzmirli olan Serhat Teoman, babasının asker olması sebebiyle birçok ilde bulunmuştur. Üniversite eğitimini ise memleketi olan İzmir’de alan Teoman, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitiminin ardından İstanbul’a taşınan Serhat Teoman, Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Bu eğitimleri alırken aynı zamanda oyunculuğa da başlayan Serhat Teoman, birçok tiyatro, film ve dizi yapımında izleyici karşısına çıkmıştır.

Kurşun Yarası, Yalancı Yarim, Avrupa Yakası, Kuzey Güney, Bugünün Saraylısı, Anne, Kızım gibi önemli yapımlarda yer alan Serhat Teoman, son olarak Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu dizide Serkan karakterini canlandıran Serhat Teoman, dizinin izleyicileri tarafından oldukça beğenilmektedir.