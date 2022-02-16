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Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi

Son olarak Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Serhat Teoman, dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Serhat Teoman’ın hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? İşte Serhat Teoman’ın biyografisi...

16 Şubat 2022 Çarşamba 07:09
Serhat Teoman kimdir, kaç yaşındadır? Serhat Teoman’ın biyografisi
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Serhat Teoman’ın hayatı

4 Haziran 1983 tarihinde yaşama gözlerini açan Serhat Teoman, 37 yaşındadır. Diyarbakır’da hayatta gözlerini açan ancak İzmirli olan Serhat Teoman, babasının asker olması sebebiyle birçok ilde bulunmuştur. Üniversite eğitimini ise memleketi olan İzmir’de alan Teoman, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitiminin ardından İstanbul’a taşınan Serhat Teoman, Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Bu eğitimleri alırken aynı zamanda oyunculuğa da başlayan Serhat Teoman, birçok tiyatro, film ve dizi yapımında izleyici karşısına çıkmıştır.

Kurşun Yarası, Yalancı Yarim, Avrupa Yakası, Kuzey Güney, Bugünün Saraylısı, Anne, Kızım gibi önemli yapımlarda yer alan Serhat Teoman, son olarak Star TV’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Bu dizide Serkan karakterini canlandıran Serhat Teoman, dizinin izleyicileri tarafından oldukça beğenilmektedir.



Son Güncelleme: 16.02.2022 07:09
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Anahtar Kelimeler:
Serhat TeomanMenajerimi AraStar Tv
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