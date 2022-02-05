İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Serhat Kılıç kimdir? Nerelidir? Serhat Kılıç kaç yaşındadır?

Birden fazla projede yer alan başarılı oyuncu Serhat Kılıç, oyunculuk yeteneği ile akıllara kazınan isimlerden biri olmayı başarmıştır. Seksenler dizisinde canlandırdığı karakter ile seyirciye kendini sevdiren oyuncu, Söz dizisinde canlandırdığı kötü karakter ile de dikkatleri üzerine çekmiştir. Serhat Kılıç hakkındaki tüm detaylı bilgiler haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:08
Serhat Kılıç kimdir? Nerelidir? Serhat Kılıç kaç yaşındadır?
Takip Et:

Serhat Kılıç kimdir?

8 Temmuz 1975 yılında dünyaya gelen oyuncu,46 yaşındadır. Aslen Malatyalı’dır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde öğrenim görmüş, 1998 yılında okulun şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Birden fazla dizi,tiyatro, film projelerinde yer almıştır. 2014 yılında Serhat Kılıç Okulu Tiyatro Atölyesi’ni açmıştır. Seksenler dizisindeki Ergun karakteri ile kendini seyirciye sevdirmeyi başarmıştır. Sevilen oyuncu, Söz dizisinde kötü karakteri canlandırarakta akıllarda kazınmış ve kendini kanıtlamıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serhat KılıçOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Yakışıklı oyuncu Barış Egemen Göçmen kimdir? Nerelidir? Barış Egemen Göçmen nerede yaşıyor?
Yakışıklı oyuncu Barış Egemen Göçmen kimdir? Nerelidir? Barış Egemen Göçmen nerede yaşıyor?
Yiğit Dikmen kimdir? Kaç yaşındadır? Yiğit Dikmen'in hayatı
Yiğit Dikmen kimdir? Kaç yaşındadır? Yiğit Dikmen'in hayatı

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
New Amsterdam Dizisinin konusu nedir?
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Muhteşem Yüzyıl : Kösem dizisinde Musa Paşa ( Serdar Kayaokay) kimdir?
Yakışıklı oyuncu Barış Egemen Göçmen kimdir? Nerelidir? Barış Egemen Göçmen nerede yaşıyor?
Serhat Kılıç kimdir? Nerelidir? Serhat Kılıç kaç yaşındadır?
Yiğit Dikmen kimdir? Kaç yaşındadır? Yiğit Dikmen'in hayatı
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Cahit Kayaoğlu kimdir? Nerelidir? Cahit Kayaoğlu nerede yaşıyor?
Atilla Arcan kimdir? Atilla Arcan kaç yaşında, nereli?
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Kömür yardımı başvuru koşulları nelerdir? Kömür yardımı için nereye başvurulur?
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır? Fibabank müşteri hizmetleri numarası kaç?
Kaan Yalçın kimdir? Nerelidir?
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Cahit Gök kimdir?
Ümit Olcay kimdir?
Güzelliği ile büyüleyen oyuncu Nebahat Çehre kimdir? Nerelidir? Nebahat Çehre nerede yaşıyor?
Selen Öztürk kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Lila Gürmen kimdir?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.