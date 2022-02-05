Serhat Kılıç kimdir? Nerelidir? Serhat Kılıç kaç yaşındadır?

Serhat Kılıç kimdir?

8 Temmuz 1975 yılında dünyaya gelen oyuncu,46 yaşındadır. Aslen Malatyalı’dır. 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde öğrenim görmüş, 1998 yılında okulun şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Birden fazla dizi,tiyatro, film projelerinde yer almıştır. 2014 yılında Serhat Kılıç Okulu Tiyatro Atölyesi’ni açmıştır. Seksenler dizisindeki Ergun karakteri ile kendini seyirciye sevdirmeyi başarmıştır. Sevilen oyuncu, Söz dizisinde kötü karakteri canlandırarakta akıllarda kazınmış ve kendini kanıtlamıştır.