Serhan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Serhan Arslan’ın rol aldığı dizi ve sinemalar
- Sokak Çocukları
- Bizim Otel
- Dünya Varmış
- 2 Oda 1 Sinan
- Hayat Bilgisi
- Çılgın Yuva
- Sıla
- Unutulmayanlar
- Ben ve Kendim
- Bir İhtimal Daha Var
- Cennet Mahallesi
- Akasya Durağı
- Avrupa Yakası
- Emret Komutanım
- Osmanlı Cumhuriyeti
- Elveda Rumeli
- Yahşi Cazibe
- Ay Büyürken Uyuyamam
- Harem
Serhan Arslan’ın sahne aldığı tiyatro oyunları
- Aile Şerefi
- Bir Gece Masalı
- Farklı Bir Kadın
- Eşik
- Huzur
- Sabaha Az Kala
- Kapıyı Aç
- Düşler Sirki
- Sarıpınar 1914
- 5 Katlı Binanın 6. Katı
- Düğün Ya da Davul
- Aşk-ı Memnu
- Bizans Düştü
- 3. Richard
- Romantika
- Çıkmaz Sokak Çocukları
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:35