Serhan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Serhan Arslan’ın rol aldığı dizi ve sinemalar

Sokak Çocukları

Bizim Otel

Dünya Varmış

2 Oda 1 Sinan

Hayat Bilgisi

Çılgın Yuva

Sıla

Unutulmayanlar

Ben ve Kendim

Bir İhtimal Daha Var

Cennet Mahallesi

Akasya Durağı

Avrupa Yakası

Emret Komutanım

Osmanlı Cumhuriyeti

Elveda Rumeli

Yahşi Cazibe

Ay Büyürken Uyuyamam

Harem

Serhan Arslan’ın sahne aldığı tiyatro oyunları

Aile Şerefi

Bir Gece Masalı

Farklı Bir Kadın

Eşik

Huzur

Sabaha Az Kala

Kapıyı Aç

Düşler Sirki

Sarıpınar 1914

5 Katlı Binanın 6. Katı

Düğün Ya da Davul

Aşk-ı Memnu

Bizans Düştü

3. Richard

Romantika

Çıkmaz Sokak Çocukları

15 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Serhan Arslan, Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Kopil karakteri ile tanınmıştır. Ufak yaşlarda Şehir Tiyatrolarında sahne alan Serhan Arslan, Berlin, San Francisco ve Londra’da oyunculuk eğitimi almıştır. Serhan Arslan son olarak İki Yalancı dizisinde rol almıştır. Serhan Arslan, Kendine İyi Bak sinema filminin yönetmenliğini de yapmıştır.