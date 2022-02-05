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Serhan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Serhan Arslan merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Serhan Arslan hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:35
Serhan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Serhan Arslan 15 Ocak 1981 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun olan Serhan Arslan, Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Kopil karakteri ile tanınmıştır. Ufak yaşlarda Şehir Tiyatrolarında sahne alan Serhan Arslan, Berlin, San Francisco ve Londra’da oyunculuk eğitimi almıştır. Serhan Arslan son olarak İki Yalancı dizisinde rol almıştır. Serhan Arslan, Kendine İyi Bak sinema filminin yönetmenliğini de yapmıştır.  

Serhan Arslan’ın rol aldığı dizi ve sinemalar 

  • Sokak Çocukları 
  • Bizim Otel 
  • Dünya Varmış 
  • 2 Oda 1 Sinan 
  • Hayat Bilgisi 
  • Çılgın Yuva 
  • Sıla 
  • Unutulmayanlar 
  • Ben ve Kendim 
  • Bir İhtimal Daha Var 
  • Cennet Mahallesi 
  • Akasya Durağı 
  • Avrupa Yakası 
  • Emret Komutanım 
  • Osmanlı Cumhuriyeti 
  • Elveda Rumeli 
  • Yahşi Cazibe 
  • Ay Büyürken Uyuyamam 
  • Harem 

Serhan Arslan’ın sahne aldığı tiyatro oyunları

  • Aile Şerefi
  • Bir Gece Masalı
  • Farklı Bir Kadın
  • Eşik
  • Huzur
  • Sabaha Az Kala
  • Kapıyı Aç
  • Düşler Sirki
  • Sarıpınar 1914
  • 5 Katlı Binanın 6. Katı
  • Düğün Ya da Davul
  • Aşk-ı Memnu
  • Bizans Düştü
  • 3. Richard
  • Romantika
  • Çıkmaz Sokak Çocukları


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:35
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Serhan ArslanSerhan Arslan Kimdir
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