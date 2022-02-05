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Serdal Genç kimdir?

Ekranların ünlü ismi Serdal Genç kimdir? Serdal Genç’in hayatına dair bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:06
Serdal Genç kimdir?
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ATV ekranlarının ünlü ismi Serdal Genç’in nereli olduğuna, yaşına, nerede oturduğuna dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 1981 doğumlu olan yetenekli oyuncu Serdal Genç 39 yaşına girdi. ATV ekranlarının ünlü dizilerinden olan Eve Dönüş dizisinde yer almakta olan Serdal Genç çok konuşuldu. Sekiz sene önce Ayçin İnci ile evlenmiş olan Hataylı oyuncu Serdal Genç, ATV ekranlarının Eve Dönüş dizisinde Ferman karakterini canlandırmakta.



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:06
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Anahtar Kelimeler:
ATVSerdal GençEve Dönüş
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