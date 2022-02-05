Serdal Genç kimdir?

ekranlarının ünlü ismi’in nereli olduğuna, yaşına, nerede oturduğuna dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. 16 Aralık 1981 doğumlu olan yetenekli oyuncu Serdal Genç 39 yaşına girdi. ATV ekranlarının ünlü dizilerinden olandizisinde yer almakta olan Serdal Genç çok konuşuldu. Sekiz sene önce Ayçin İnci ile evlenmiş olan Hataylı oyuncu Serdal Genç, ATV ekranlarının Eve Dönüş dizisinde Ferman karakterini canlandırmakta.