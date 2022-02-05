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Seray Gözler kimdir, kaç yaşındadır? Seray Gözler’in hayatı

Oyuncu Seray Gözler’in hayatı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Seray Gözler’in hayatını araştıran izleyiciler, Seray Gözler ile ilgili bilgiler edinmek istiyor. Seray Gözler kimdir, kaç yaşındadır? İşte Seray Gözler’in hayatı ile ilgili detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:48
Seray Gözler kimdir, kaç yaşındadır? Seray Gözler’in hayatı
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Seray Gözler’in hayatı

27.09.1961 tarihinde hayata gözlerini açan Seray Gözler, 59 yaşındadır. Adana doğumlu olan Gözler, üniversite eğitimini İstanbul’da almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro okuyan Seray Gözler, mezuniyetinin ardından oyunculuğa başlamıştır. Süper Baba, Şule, Yabancı Damat, Zoraki Koca, Hayat Şarkısı gibi önemli yapımlarda yer alan Seray Gözler, bu yapımlardaki performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Evli olan Seray Gözler’in, Ege adında bir oğlu vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:48
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