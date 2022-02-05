Seray Gözler kimdir, kaç yaşındadır? Seray Gözler’in hayatı

Seray Gözler’in hayatı

27.09.1961 tarihinde hayata gözlerini açan Seray Gözler, 59 yaşındadır. Adana doğumlu olan Gözler, üniversite eğitimini İstanbul’da almıştır. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro okuyan Seray Gözler, mezuniyetinin ardından oyunculuğa başlamıştır. Süper Baba, Şule, Yabancı Damat, Zoraki Koca, Hayat Şarkısı gibi önemli yapımlarda yer alan Seray Gözler, bu yapımlardaki performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Evli olan Seray Gözler’in, Ege adında bir oğlu vardır.