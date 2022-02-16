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Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?

Başarılı oyuncu Serap Aksoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlanmış ünlü oyuncunun hayatı merak konusu olmuştur.

16 Şubat 2022 Çarşamba 22:00
Serap Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Serap Aksoy nerelidir?
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Eski politikacı Aydın Güven'in eşi Serap Aksoy kimdir? Nerelidir? Soruları gündemde yer alıyor.

Serap Aksoy kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

24 Haziran 1964 yılında İstanbul’da doğmuştur.Serap Aksoy İstanbul Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun olmuştur. İki Kadın ve Piano Piano Bacaksız filmlerinde oynamıştır. Serap Aksoy, Çasoy üyesi ve eski politikacı Aydın Güven Gürkan’ın karısıdır. Eşini mide kanseri nedeniyle 2006 yılında toprağa vermiştir. Bu birlikteliğinden Burcu Gürkan isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Birden fazla sinema filmi ve dizide oynayan Serap Aksoy, son haftalarda Güllerin Savaşı dizisiyle ekranlara gelmiş ve Cahide karakterine hayat vermiştir.

Günümüze kadar Aşka Sürgün, Hatırla Sevgili, Kilit, Kül ve Ateş,

Karayılan, Sonsuz, Kartallar Yüksek Uçar, Değirmen, Yer Demir Gök Bakır, Yaprak Dökümü, İki Kadın, Geçmişin İzleri, Aşk Yolu, Kukuriki, Yağmur ve Güllerin Savaşı gibi birden fazla sinema filminde ve dizide oynamıştır.



Son Güncelleme: 16.02.2022 22:00
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