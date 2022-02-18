Seni Çok Bekledim Zahide(Türkü Turan) kimdir, kaç yaşındadır?

Dizide anaç, sakin ve naif olarak karşımıza çıkan Zahide karakterine hayat veren oyuncu Türkü Turan'dır.

Türkü Turan kimdir?

Muğla, Bodrum'da 1 Şubat 1985'te dünyaya gelen oyuncunun babası ve annesi ticaret ile uğraşmaktadırlar. Oyuncunun anne babası aynı zamanda Taksim ve Bodrum'da Veli Bar'ın sahibidirler. Türkü Turan küçükken anne ve babası boşanmıştır. Başarılı oyuncu eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. İlk kez kameralar karşısına ise Kosmos adlı sinema filminde Neptün karakteri ile geçmiştir.

Ünlü oyuncu Annem yapımında yer alsa da Kosmos filmi ile ismini duyurmuştur. Bu yapımda Sermet Yeşil ile birlikte rol almıştır. En büyük çıkışı da Kosmos filmi sayesinde olmuştur. Yeşilçam ödüllerinde de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilmiştir. Başarılı oyuncu, 2014’ yılında Riot Games’in League of Legends adlı oyunda Kalista’nın seslendirmesini yapmıştır.

Saklı adlı dizide rol alırken cesur sahneleriyle adından bahsettirmeyi başarmıştır. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşammayanlarda rol almıştır. Başarılı oyuncu şimdilerde ise Seni Çok Bekledim dizisi Zahide karakteri ile karşımıza çıkmaktadır.

Türkü Turan burcu nedir?

1 Şubat 1985'te dünyaya gelen güzel oyuncunun burcu Kova'dır. Güzel oyuncu zeki ve özgürlüğüne düşkün Kova burcu özelliklerini taşımaktadır.

Türkü Turan boyu ve kilosu kaçtır?

Güzel oyuncu Türkü Turan'ın boyu 1.68 cm kilosu da 52 kilodur.

Zahide Türkan yer aldığı yapımlar

Yaşamayanlar – Zehra (2018)

Seni Çok Bekledim Zahide (2021)

Dolunay – Alya (2017)

Acı Aşk – Eylül (2015 -2016)

Şubat – Gülüm (2012)

Nuri – Ayça (2011)

Gönül Ferman Dinlemiyor – Hayal (2010)

Öyle Bir Geçer Zaman ki – nihal (2010)

Çakıl Taşları – Nihal (2010)

Annem – Pınar (2007)

Tatar Ramazan (Ayşe)

Türkü Turan hakkında bilinmeyenler

Seni çok bekledim Zahide rolünde olan 5 özelliği kendine çok benzetmektedir. Başarılı oyuncunun gerçekte dizideki karakterine benzer özellikleri ise sakin ve uyumlu oluşu, Naif bir kişiliğe sahip olması ve saf biri olmasıdır,

Seni çok bekledim dediği her zaman iyi şeyler olmuştur. İyi şeyleri beklemeye devam etmektedir,

Sette Lila ve Selen ile eğlenceli vakitler geçiriyor,

En büyük hayali oynadığı bir yerde kamera arkasında da bir şeyler yapmaktır,

Karakterinin renginin mavi olduğunu düşünüyor.

Güzel oyuncunun saf ve duru bir yapısı vardır.