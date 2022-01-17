Sen Çal Kapımı sürpriz transfer! Ayşe Akın kim?

Oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in başrollerinde olduğu ve Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Sinan Albayrak gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi, 9 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren her hafta saat 20.00’de yeni bölümleri ile FOX TV’de yerini alarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

Dizinin ikinci sezonunda ise yeni bir isim daha var. Güzel oyuncu Ayşe Akın, ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde otel müdiresi olarak rol alacak. Genç oyuncu en son ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde oynamıştı.

Peki Ayşe Akın kim?

Bir Türk ailenin kızı olan Ayşe Akın, 24 Ocak 1992 yılında Belçika2da dünyaya geldi. Aslen Afyonludur. Henüz 4yaşında iken annesi onu bir ajansa kaydettirmiş ve o yaşlardan itibaren de fotomodellik yapmaya başlamıştır. Belçika’da yaşadığı zamanlarda 12 yaşındayken bir kulüpte 6 ay boyunca futbol oynadı. 2010’da ise Belçika’da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katılarak Brüksel Güzeli seçilmiştir. Aynı zamanda 4 dil de bilen Akın, yurt dışında yaşadığı dönem boyunca ismini söylemekte zorlandıkları için bir dönem ismini ‘’ Ayshe ’’ olarak kullanmış. Türkiye’ye dönmeden önce de Brüksel’de İşletme-Ekonomi okuyordu fakat Türkiye’den oyunculuk teklifi alınca hemen her şeyi orada bıraktı ve geldi. Craft Atölyesi’nde ise oyunculuk ve diksiyon üzerine eğitimler almaya başladı.

2011’de kendisi gibi Belçikalı-Türk futbolcu olan Önder Turacı ile kısa süren bir evlilik yaptı. Kamera karşısına ise ilk kez 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisi ile geçti. Dizide Cenevizli Gabriela karakterine hayat verdi. 2014 yılında da Kanal D’de yayınlanan Güllerin Savaşı adlı dizide Duygu karakterini oynadı. Güllerin Savaşı adlı dizinin başrollerini Canan Ergüder, Barış Kılıç, Damla Sönmez ve Sercan Badur paylaştı.

Aynı zamanda oyunculuğunun yanı sıra bir dönem müzik ile de ilgilenen Ayşe Akın, Ajda Pekkan’a ait olan Kim Ne Derse Desin isimli şarkısını kendince yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sundu. Seslendirdiği ilk şarkısı olmasına karşın üç ay içinde tam 15 milyon civarında tıklandı, tıklanma sayısı sonradan da 40 milyonu aştı. Arkadaşının katılmak için başvuru yaptığı ses yarışmasında, Ayşe’nin sesi tesadüfen fark edildi ve bundan sonrasında da Ayshe adı ile müzik dünyasında yer aldı.

2016 yılında sinema sektörüne de girerek Kervan 1915 ismindeki filmde başrolde yer aldı. Filmin konusu ise, Ermeni olan vatandaşların bir kısmının hayatını kurtaran Salim adındaki bir adamın yaşadıklarını anlatmasıdır. Filmde de Ayşe Akın’ın yanı sıra Murat Han, İpek Tuzcuoğlu, İbrahim Kendirci, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hakan Karahan ile Burhan Gençkol yer aldılar.

Aynı zamanda müzik kariyerini Sony Music ile devam ettiren Ayşe Akın, ‘ Ben Bile Şok ‘ isimli şarkısı ile ikinci klibini de çekti.

2017’de Anoreksiya tanısı konulan hastalığı ile gündem olan Akın, bu hastalığını nasıl yendiğini de farklı mecralardan tüm Türkiye ile paylaştı ve uzman doktorları, diyetisyenleri, psikologları bir araya getirerek bu hastalık ile mücadele eden birçok gence de umut ışığı oldu ve onların ücretsiz bir şekilde tedavi edilmelerine de aracılık etmiş olmuş oldu.

İki yıl süren bir aradan sonra da güzel oyuncu Ayşe Akın, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘ İnsanlık Suçu ‘ adlı dizisi ile Neslihan karakterine hayat vererek ekranlara yeniden döndü ve sevenlerine merhaba dedi. Yapımcılığında Pastel Film-Efe İrvül’ün, yönetmenliğinde de Barış Yöş’ün yer aldığı İnsanlık Suçu dizisi her hafta Cumartesi akşamlarında Kanal D’de ekranda yer alıyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Laçin Ceylan, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Cankat Aydos, Ayşe Akın, Oğuz Öztekin, Müşerref Göksever, Dursun Poyraz Saygılı ile Ahmet Mümtaz Taylan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin seyirci tarafından en çok dikkat çeken ismi ise şüphesiz Ayşe Akın oldu.