Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan’ın kızı rolünde oynayacak ( Mayısa Başol ) kimdir?

Sen Çal Kapımı isimli dizide Eda ve Serkan karakterleri ilk sezonda sevgili olup evlendi.Dizinin birinci sezonunun sonlarında ikilinin bebeği olacağı duyurulmuştu.

Dizinin 2.sezon çekimleri başladı. Dizinin 2.sezonunda zaman atlaması olup çiftin çocuğu 5-6 yaşlarında olacak. Eda ve Serkan karakterlerinin çocuğu rolünü Mayısa Başol oynanyacak. Mayısa Başol kimdir?

Mayısa Başol

Mayısa Başol 5-6 yaşlarında olup,modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Sosyal medyada oldukça fenomen olan küçük kız, bir süre önce ailesinin oyuncak bebek gibi kullandığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Dizinin 2.sezonunda Eda ve Serkan çiftinin çocuğu rolünde oynayacak Mayısa Başol’un nasıl bir oyunculuk sergileyeceği merak konusu oldu.