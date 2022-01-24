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Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan’ın kızı rolünde oynayacak ( Mayısa Başol ) kimdir?

Sen Çal Kapımı dizisi 1.sezonun ardından ara vermişti. Dizinin 2.sezon çekimleri başladı. Dizinin ikinci sezonunda zaman atlaması olacak. Sen Çal Kapımı dizisinin birinci sezonunda Eda ve Serkan çiftinin bebeği olacağı duyurulmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan çiftinin kızı rolünde oynanacak Mayısa Başol'un kim olduğu merak edilmektedir. Mayısa Başol kimdir? İşte küçük kız hakkında merak edilenler...

24 Ocak 2022 Pazartesi 03:27
Sen Çal Kapımı Eda ve Serkan’ın kızı rolünde oynayacak ( Mayısa Başol ) kimdir?
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Sen Çal Kapımı isimli dizide Eda ve Serkan karakterleri ilk sezonda sevgili olup evlendi.Dizinin birinci sezonunun sonlarında ikilinin bebeği olacağı duyurulmuştu.

Dizinin 2.sezon çekimleri başladı. Dizinin 2.sezonunda zaman atlaması olup çiftin çocuğu 5-6 yaşlarında olacak. Eda ve Serkan karakterlerinin çocuğu rolünü Mayısa Başol oynanyacak. Mayısa Başol kimdir?

Mayısa Başol

Mayısa Başol 5-6 yaşlarında olup,modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Sosyal medyada oldukça fenomen olan küçük kız, bir süre önce ailesinin oyuncak bebek gibi kullandığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Dizinin 2.sezonunda Eda ve Serkan çiftinin çocuğu rolünde oynayacak Mayısa Başol’un nasıl bir oyunculuk sergileyeceği merak konusu oldu.


Son Güncelleme: 24.01.2022 03:27
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