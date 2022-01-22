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Sen Çal Kapımı Eda ile Serkan'ın kızı kim? Mayısa Başol kim, kaç yaşında?

Bu zamana kadar çocuk modellik ve sosyal medya fenomenliği ile gördüğümüz Mayısa Başol ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. FOX TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’ya Serkan ile Eda’nın kızı olarak dahil olan Başol ilk oyunculuk heyecanını yaşıyor. Peki, Sen Çal Kapımı Eda ile Serkan’ın kızı kim? Mayısa Başol kim, kaç yaşında?

22 Ocak 2022 Cumartesi 07:04
Sen Çal Kapımı Eda ile Serkan'ın kızı kim? Mayısa Başol kim, kaç yaşında?
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2016 yılından itibaren modellik yaparak çocuk markalarının reklamında oynayan Mayısa Başol 2015 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Asya Başol İntamam olduğu için Mayısa da doğumundan itibaren sosyal medyanın içinde yer alarak sosyal medya fenomeni olmuştur.

Annesinin sosyal medya paylaşımları ile ünlenmiş olan Mayısa Başol başta LCW olacak şekilde birçok çocuk markasının reklam filminde oynamıştır.

Bu zamana kadar herhangi bir dizide oynamayan Başol’un ilk oyunculuk deneyimi Sen Çal Kapımı isimli diziyle olacak. Hande Erçel’e benzediği için bu role seçilmiş olan Mayısa Başol, Sen Çal Kapımı isimli dizide başrol çifti Serkan ile Eda’nın kızı olarak ekranlara gelecek.

Sen Çal Kapımı isimli dizide zaman atlanacak

Dizine neredeyse altı yıl ileriye gidilecek. Eda’nın hamileliği gösterilmeyecek olsa da Eda ile Serkan’ın kızları ekrana gelecek.


Son Güncelleme: 22.01.2022 07:04
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Anahtar Kelimeler:
MayaBaşolKimSençalKapımıEdaSerkanKızı
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