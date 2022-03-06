Sema Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli?

23 Şubat 1955 tarihinde doğmuştur. Babası Demokrat Parti Kurucularından Avukat İrfan Erdem olan Sema Çelebi Ankara TED Kolejinde okumuş ve ODTÜ’ İş Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Sema Çelebi, 1975 yılında Demokratik Parti Kurucularından olan Atilla Çelebi ile evlenmiş ve 22 yıl sonra boşanmıştır, bu evliliğinden bir oğlu vardır. Eşinin işi dolayısıyla 9 yıl Paris ve 3 yılda Singapur’da yaşamını sürdüren Sema Çelebi, çok iyi derecede Fransızca bilmektedir. Kuruluş, Yuva ve Kaptan isimli dizilerde oynayan Sema Çelebi, Böyle Çok Daha Güzelsin ve Buzda Dans gibi programlarda jüri üyeliği yapmıştır. Sema Çelebi, 2013 yılında ise Ben Burdan Atlarım isimli yarışma programında yer almıştır.