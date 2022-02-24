İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Selma Güneri kimdir? Kısa biyografi

Sevilen isim Selam Güneri hakkında edindiğimiz bilgilere bu yazımızda yer verdik. Özel hayatına dair her şey yazımızın devamında yer almaktadır.

24 Şubat 2022 Perşembe 17:15
Selma Güneri kimdir? Kısa biyografi
Takip Et:

1 Şubat 1948 tarihinde hayata gözlerini açan Selma Güneri, 73 yaşındadır. Eski ses sanatçısı olan Lütfi Güneri’nin kızıdır. İstanbul ilimizde doğan Güneri, ilkokul eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. Lise eğitimini Şişli Koleji ve Kandilli Kız Lisesi’nde almıştır. Liseyi yarıda bırakmıştır.

Yusuf Sezgin ile 1966 yılında dünya evine girmiştir ve bu evlilikten Ümit Sezgin adında oğlu dünyaya gelmiştir. Bu evlilik 1979 senesinde son bulmuştur. Daha sonra Asım Ekren ile 1990 yılında dünya evine girmiş ancak 2 yıl sonra boşanmıştır. Tekrardan 



Son Güncelleme: 24.02.2022 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Selma GüneriLütfi Güneri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diriliş Ertuğrul Geyikli karakteri kimdir? Kaptan Gürman kimdir? Kaptan Gürman nereli, kaç yaşında?
Diriliş Ertuğrul Geyikli karakteri kimdir? Kaptan Gürman kimdir? Kaptan Gürman nereli, kaç yaşında?
Exxen ''Benim İçin Yap'' sunucuları kimdir?
Exxen ''Benim İçin Yap'' sunucuları kimdir?
Oyuncu Osman Wöber kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Osman Wöber kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Okan Selvi kimdir? Nerelidir? Kısa biyografi
Oyuncu Okan Selvi kimdir? Nerelidir? Kısa biyografi
Diriliş Ertuğrul Korkut Bey kimdir? Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay nereli, kaç yaşında? Hüseyin Özay hangi projelerde yer aldı?
Diriliş Ertuğrul Korkut Bey kimdir? Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay nereli, kaç yaşında? Hüseyin Özay hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Sevinç Kumaş kimdir? Sevinç Kumaş nereli, kaç yaşında? Sevinç Kumaş hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Sevinç Kumaş kimdir? Sevinç Kumaş nereli, kaç yaşında? Sevinç Kumaş hangi projelerde yer aldı?

Popüler Haberler

Selma Güneri kimdir? Kısa biyografi
Diriliş Ertuğrul Geyikli karakteri kimdir? Kaptan Gürman kimdir? Kaptan Gürman nereli, kaç yaşında?
Exxen ''Benim İçin Yap'' sunucuları kimdir?
Oyuncu Osman Wöber kimdir? Kısa biyografisi
25 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Şubat Cuma at yarışı programı
Oyuncu Okan Selvi kimdir? Nerelidir? Kısa biyografi
TJK 24 Şubat 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Diriliş Ertuğrul Korkut Bey kimdir? Hüseyin Özay kimdir? Hüseyin Özay nereli, kaç yaşında? Hüseyin Özay hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Sevinç Kumaş kimdir? Sevinç Kumaş nereli, kaç yaşında? Sevinç Kumaş hangi projelerde yer aldı?
Tuna Arman kimdir? Nerelidir? Tuna Arman nerede oturuyor?
İçinde gluten bulunan besinler hangileri? Glutenli gıdalar hangisi?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
Fibabanka SMS'le kredi başvurusu nasıl yapılır?
Kardeşlerim Dizisi Kenan ( Murat Onuk ) kimdir?
Güzelliği ile büyüleyen oyuncu Nebahat Çehre kimdir? Nerelidir? Nebahat Çehre nerede yaşıyor?
Oyuncu Sude Nur Yazıcı kimdir?
Ali Barkın kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nedir?
Lilya İrem Salman kimdir, kaç yaşındadır? Lilya İrem Salman’ın hayatı
G5 masajı ile bölgesel incelme mümkün!
Zeynep Kızıltan Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Orçun Benli kiminle evli ? Aslen nereli? Orçun Benli ne iş yapıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.