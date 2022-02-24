Selma Güneri kimdir? Kısa biyografi

1 Şubat 1948 tarihinde hayata gözlerini açan, 73 yaşındadır. Eski ses sanatçısı olan’nin kızıdır. İstanbul ilimizde doğan Güneri, ilkokul eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. Lise eğitimini Şişli Koleji ve Kandilli Kız Lisesi’nde almıştır. Liseyi yarıda bırakmıştır.

Yusuf Sezgin ile 1966 yılında dünya evine girmiştir ve bu evlilikten Ümit Sezgin adında oğlu dünyaya gelmiştir. Bu evlilik 1979 senesinde son bulmuştur. Daha sonra Asım Ekren ile 1990 yılında dünya evine girmiş ancak 2 yıl sonra boşanmıştır. Tekrardan

