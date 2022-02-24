Selma Güneri kimdir? Kısa biyografi

24 Şubat 2022 Perşembe 17:15
1 Şubat 1948 tarihinde hayata gözlerini açan Selma Güneri
, 73 yaşındadır. Eski ses sanatçısı olan Lütfi Güneri
’nin kızıdır. İstanbul ilimizde doğan Güneri, ilkokul eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. Lise eğitimini Şişli Koleji ve Kandilli Kız Lisesi’nde almıştır. Liseyi yarıda bırakmıştır.
Yusuf Sezgin ile 1966 yılında dünya evine girmiştir ve bu evlilikten Ümit Sezgin adında oğlu dünyaya gelmiştir. Bu evlilik 1979 senesinde son bulmuştur. Daha sonra Asım Ekren ile 1990 yılında dünya evine girmiş ancak 2 yıl sonra boşanmıştır. Tekrardan
Son Güncelleme: 24.02.2022 17:15
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