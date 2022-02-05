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Selim Bayraktar kimdir?

Selim Bayraktar kimdir? Ünlü yönetmen Selim Bayraktar’ın hayatına ve çalışmalarına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:55
Selim Bayraktar kimdir?
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Birçok başarılı yapıtta adı geçmekte olan Selim Bayraktar, ülkemizin ünlü yönetmenlerindendir. TED Ankara Koleji ve Başkent Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan ünlü yönetmen, bu sefer de oyunculuğuyla karşımıza çıkıyor. 28 Nisan 1975 doğumlu olan 45 yaşındaki Selim Bayraklar, Star TV ekranlarına geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen Gecenin Kraliçesi adlı dizide oyuncu olarak yer alacak olan Selim Bayraktar, doğma büyüme Ankaralıdır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:55
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Anahtar Kelimeler:
Selim BayraktarStar TvGecenin Kraliçesi
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