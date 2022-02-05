Selim Bayraktar kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:55
Birçok başarılı yapıtta adı geçmekte olan Selim Bayraktar
, ülkemizin ünlü yönetmenlerindendir. TED Ankara Koleji ve Başkent Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan ünlü yönetmen, bu sefer de oyunculuğuyla karşımıza çıkıyor. 28 Nisan 1975 doğumlu olan 45 yaşındaki Selim Bayraklar, Star TV
ekranlarına geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen Gecenin Kraliçesi
adlı dizide oyuncu olarak yer alacak olan Selim Bayraktar, doğma büyüme Ankaralıdır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:55
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