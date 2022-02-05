Selim Bayraktar kimdir?

Birçok başarılı yapıtta adı geçmekte olan, ülkemizin ünlü yönetmenlerindendir. TED Ankara Koleji ve Başkent Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan ünlü yönetmen, bu sefer de oyunculuğuyla karşımıza çıkıyor. 28 Nisan 1975 doğumlu olan 45 yaşındaki Selim Bayraklar,ekranlarına geliyor. Star TV ekranlarında yayınlanması beklenenadlı dizide oyuncu olarak yer alacak olan Selim Bayraktar, doğma büyüme Ankaralıdır.