Selda Özer kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı projeler nelerdir?

Selda Özer aslen nereli? Kaç yaşında? Haberimizde Selda Özer’in biyografi detaylarına yer verilmiştir.
Selda Özer
1961 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyerine mankenlikle başlayan isim ardından Mudo firmasının reklam yüzü olmuştur.
Oyunculuk kariyeri 1984 yılında Birkaç Güzel Gün İçin ile başlamıştır.
Rol aldığı yapımlar
- Belene, Yıldızlar Gece büyür
- Bir Kadın Yüzü
- Sıcak Takip
- Gurur
- Sokaktaki Adam
- Şehnaz Tango
- Yanlış Saksının Çiçeği
- Ateş Dansı
- Harem Suare
- Yüzleşme
- Dadı
- Karate Can
- Benim İçin Ağlama
- Asmalı Konak
- Gurbet Kadını
- Asmalı Konak
- Bir İstanbul Masalı
- En İyi Arkadaşım
- Saçsaç Başbaşa
- Rüyalarda Buluşuruz
- Ertelenmiş Hayatlar
- Oyunlarla Yaşayanlar
- Ulak
- Gölgesizler
- Limon Ağacı
- Yüreğine Sor
- Mahpeyker: Kösem Sultan
- Anneler ve Kızları
- Kaçak
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52