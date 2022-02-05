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Selda Özer kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı projeler nelerdir?

Asmalı Konak dizisiyle sevilen Selda Özer, Seymen'in ablası olarak akıllara kazınmıştır. Selda Özer nerelidir? Başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:52
Selda Özer kimdir? Kaç yaşındadır? Rol aldığı projeler nelerdir?
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Selda Özer aslen nereli? Kaç yaşında? Haberimizde Selda Özer’in biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Selda Özer

1961 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyerine mankenlikle başlayan isim ardından Mudo firmasının reklam yüzü olmuştur.

Oyunculuk kariyeri 1984 yılında Birkaç Güzel Gün İçin ile başlamıştır.

Rol aldığı yapımlar

  • Belene, Yıldızlar Gece büyür
  • Bir Kadın Yüzü
  • Sıcak Takip
  • Gurur
  • Sokaktaki Adam
  • Şehnaz Tango
  • Yanlış Saksının Çiçeği
  • Ateş Dansı
  • Harem Suare
  • Yüzleşme
  • Dadı
  • Karate Can
  • Benim İçin Ağlama
  • Asmalı Konak
  • Gurbet Kadını
  • Asmalı Konak
  • Bir İstanbul Masalı
  • En İyi Arkadaşım
  • Saçsaç Başbaşa
  • Rüyalarda Buluşuruz
  • Ertelenmiş Hayatlar
  • Oyunlarla Yaşayanlar
  • Ulak
  • Gölgesizler
  • Limon Ağacı
  • Yüreğine Sor
  • Mahpeyker: Kösem Sultan
  • Anneler ve Kızları
  • Kaçak


Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52
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Anahtar Kelimeler:
Selda özerAsmalı KonakRol Aldığı Projeler
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