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Selda Alkor kimdir?

3 Ocak 1946'da dünyaya gelen Selda Alkor, şimdiye kadar birçok yapımda yer almıştır. En bilinen yapımı Asmalı Konak'tır. En son Altın Horoz isimli yapımla sinema ekranlarına gelmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
Selda Alkor kimdir?
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Selda Alkor, 3 Ocak 1946 yaşında Konya’da yaşama gözlerini açmıştır. Alkor, Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı Sümbül Sultan rolüyle akıllara kazınmıştır. Aslen Çerkes’dir. 3 yaşını Konya’da tamamladıktan sonra ailesiyle beraber Manisa’ya yerleşmişlerdir. 

16 yaşına kadar Manisa’da yaşadıktan sonra İstanbul’a gelmiştir. Ses dergisinin 1965 yılındaki sayısının kapağı olmuştur. Milli basketbolcu Cihat İlkbaşaran’la 1972’de dünya evine girmiştir. Alkor, 2015’te yayınlanan Altın Horoz yapımında yer almıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
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Anahtar Kelimeler:
Selda AlkorCihat İlkbaşaran
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