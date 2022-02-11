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Selçuk Kılıç kimdir? Selçuk Kılıç hakkında bilgiler

Selçuk Kılıç’ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar Kılıç hakkında soruların yanıtlarını arıyor. Ünlü oyuncu Kılıç kimdir? Selçuk Kılıç hakkında merak edilenler haberimizde

11 Şubat 2022 Cuma 10:21
Selçuk Kılıç kimdir? Selçuk Kılıç hakkında bilgiler
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 Birçok dizi ve filmlerde yer alan ünlü oyuncuyu merak eden izleyiciler oyuncu hakkında araştırmalara koyuldu. Selçuk Kılıç hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilenler

Hollanda’nın Teneuzen şehrinde dünyaya gelen oyuncu ve sporcu Kılıç, Aslen Afyonkarahisar’lıdır. 03.12.1983 tarihinde dünyaya gelen Kılıç, kariyer hayatını oyunculuktan sonra survivor yarışmasıyla taçlandırdı. Eğitimini Amsterdam Acteur School’da oyunculuk alarak devam eden Kılıç oyunculuk sektörüne Türk dizileri arasında sürekliliğini koruyan ‘Kurtlar Vadisi’ ile adım attı. Kariyerine Bu Şehir Arkandan Gelecek, Hangimiz Sevmedik, Kırgın Çiçekler, Kertenkele, Eve Dönüş ve Hayat Şarkısı gibi projelerde yer alarak devam eden oyuncu aynı zamanda spor ile ilgileniyor. Kick Bosk ile ilgilinen oyuncu 2006 senesinde Belçika’da şampiyonluğu mevcut. 2008 yılları sırasında Avrupa Şampiyonluğu alan Kılıç, Türkiye’nin gurur kaynağı oldu.

 

 

 



Son Güncelleme: 11.02.2022 10:21
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Anahtar Kelimeler:
Selçuk KılıçOyuncuSpor
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