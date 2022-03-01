Selçuk Borak kimdir? Ünlü sanatçının biyografisi

Selçuk Borak 01 Ocak 1952 tarihinde doğmuştur. Eşi olan Buket Borak bale sanatçısıdır. İki çocukları olan çiftin ,çocuklarının ismi Özge Borak ve Selim Borak’tır.

1969 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde girdiği sınav sonucunda dansçı olarak girmiştir. Pek çok operet, bale ve opera çalışmalarında bulunmuştur. Bi süre sonra bas dansçı ve solist olarak çalışmış. Koreograf çalışmalarında da yer almıştır.

Eyvah Eyvah , İstanbullu Gelin ve Çember adlı dizi ve filmlerin kadrosunda yer almıştır.