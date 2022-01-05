Seksenler dizisinde Suna karakteri kimdir? Eda Akalın kimdir?

Eda Akalın kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanandizisi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Seksenler dizisinde yer alankarakteri ise merak edildi. İstanbul’da üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan bir karakter olan Suna, Fehmi’nin yeğenidir. Dayısı Fehmi’yi sık sık ziyaret eden Suna kahveci Mesut’un çırağı olan Cemal’e aşıktır. Özgürlüğüne düşkün bir kız olan Suna Amelie ile oldukça iyi anlaşmaktadır. Seksenler dizisinde Suna karakterini isecanlandırmaktadır.

1994 yılında İstanbul’da doğan Eda Akalın, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur. Keşke Hiç Büyümeseydik ve Seksenler dizisinde rol alan Eda Akalın, Masallardan Geriye Kalan filminde de yer almıştır.