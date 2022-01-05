Seksenler dizisinde Suna karakteri kimdir? Eda Akalın kimdir?

05 Ocak 2022 Çarşamba 21:06
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler
dizisi hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Seksenler dizisinde yer alan Suna
karakteri ise merak edildi. İstanbul’da üniversite okuyan ve kız yurdunda kalan bir karakter olan Suna, Fehmi’nin yeğenidir. Dayısı Fehmi’yi sık sık ziyaret eden Suna kahveci Mesut’un çırağı olan Cemal’e aşıktır. Özgürlüğüne düşkün bir kız olan Suna Amelie ile oldukça iyi anlaşmaktadır. Seksenler dizisinde Suna karakterini ise Eda Akalın
canlandırmaktadır.
Eda Akalın kimdir?
1994 yılında İstanbul’da doğan Eda Akalın, Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur. Keşke Hiç Büyümeseydik ve Seksenler dizisinde rol alan Eda Akalın, Masallardan Geriye Kalan filminde de yer almıştır.
Son Güncelleme: 05.01.2022 21:06
Takip Et: