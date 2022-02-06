İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Seksenler dizisi yeni oyuncusu Zeynep Demirel kimdir?

Seksenler dizisine dahil olan Zeynep Demirel merak edilmeye devam ediyor. pek çok dizi sever, Seksenler dizisi yeni oyuncusu Zeynep Demirel kimdir? sorusunu araştırıyor.

06 Şubat 2022 Pazar 14:06
Seksenler dizisi yeni oyuncusu Zeynep Demirel kimdir?
Takip Et:

 

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden birisi olan Seksenler oyuncuları merak ediliyor. Dizinin oyuncuları arasına dahil olan Zeynep Demirel merak edilmeye başlanırken Demirel’in hayatı araştırılıyor.

2009 Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel üniversitede sinema üzerine eğitim almıştır. Seksenler dizisi ile ilk defa oyunculuğa başlayacak olan Zeynep Demire 2010 yılında Milli futbolcu Volkan Demire ile evlenmiştir.

İki çocuk annesi olan Zeynep Demirel 1,78 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır. Seksenler dizisi ile ilk defa oyunculuğa başlayacak olan Zeynep Demirel’in nasıl bir performans göstereceği merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 06.02.2022 14:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SeksenlerTrt 1Yeni OyuncuZeynep DemirelKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Coşkun Göğen kimdir, nerede doğmuştur? Coşkun Göğen evli mi? Coşkun Göğen kaç yaşında?
Coşkun Göğen kimdir, nerede doğmuştur? Coşkun Göğen evli mi? Coşkun Göğen kaç yaşında?
How I Meet Your Father Dizisi Konusu nedir ?
How I Meet Your Father Dizisi Konusu nedir ?
Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları
Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?
Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?
Why Are You Like This dizisi konusu nedir? Why Are You Like This Dizi yorumu ve incelenmesi
Why Are You Like This dizisi konusu nedir? Why Are You Like This Dizi yorumu ve incelenmesi

Popüler Haberler

Yeni dizi Cam Tavanlarda çalan merak konusu olan o şarkı...
Hülya Kalebayır Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Coşkun Göğen kimdir, nerede doğmuştur? Coşkun Göğen evli mi? Coşkun Göğen kaç yaşında?
How I Meet Your Father Dizisi Konusu nedir ?
Dead Places dizisinin konusu ve oyuncuları
Seksenler dizisi yeni oyuncusu Zeynep Demirel kimdir?
7 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Şubat Pazartesi at yarışı programı
Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?
TJK 6 Şubat 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Why Are You Like This dizisi konusu nedir? Why Are You Like This Dizi yorumu ve incelenmesi
Bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknikeri ne iş yapar?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Kanal 7'nin Hint dizisi Baş Tacım'ın oyuncuları kimler?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Gökyüzünün Üzerinde 3 Metre ( Summertime ) dizisinin konusu nedir?
Tiktok Bot Basma Nasıl Yapılır? Hangi Sitelerden Yapılıyor?
Yaman Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli?
Serhat Kılıç kimdir? Nerelidir? Serhat Kılıç kaç yaşındadır?
Lost Girls filminin konusu nedir? Vurgulanmak istenen mesaj
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 6 Şubat 2022 Pazar Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 6 Şubat 2022 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.