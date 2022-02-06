Seksenler dizisi yeni oyuncusu Zeynep Demirel kimdir?

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden birisi olan Seksenler oyuncuları merak ediliyor. Dizinin oyuncuları arasına dahil olan Zeynep Demirel merak edilmeye başlanırken Demirel’in hayatı araştırılıyor.

2009 Belçika güzeli seçilen Zeynep Demirel üniversitede sinema üzerine eğitim almıştır. Seksenler dizisi ile ilk defa oyunculuğa başlayacak olan Zeynep Demire 2010 yılında Milli futbolcu Volkan Demire ile evlenmiştir.

İki çocuk annesi olan Zeynep Demirel 1,78 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır. Seksenler dizisi ile ilk defa oyunculuğa başlayacak olan Zeynep Demirel’in nasıl bir performans göstereceği merak edilmektedir.