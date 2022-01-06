Seksenler dizi oyuncularının kıyafetleri nereden?

TRT 1'in yaz sezonu için çekilen Seksenler dizisi, evleri şenlendirmeye devam ediyor. Eskiye özlemi gideren nostalji dizisinde en çok merak edilen konulardan biri de oyuncuların giysileri oldu. Giysileri marka mı yoksa dikiliyor mu? Sosyal medyada en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Bizde siz değerli okuyucularımıza sorunun cevabını veriyoruz.

24 Haziran Perşembe akşamı yayın hayatına başlayan dizinin yeni ismi Zeynep Demirel oldu. Giysileri çok merak edildi.

İstanbul'da Mahmutpaşa pazarından alınabilecek giysiler, Ankara'da Ulus'tan da bulunabilir. Aynıları bulunmasa bile benzerlerini bulma ihtimaliniz çok yüksektir.

Birçok oyuncunun giysisi özel dikim olarak dikiliyor. Her oyuncunun giysisi o döneme damga vuran parçaları, özenle dikiliyor.