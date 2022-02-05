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Sefa Zengin kimdir? Sefa Zengin görev aldığı dizi ve filmler

Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde ki rolü ile akıllarda kalan Sefa Zengin merak ediliyor. Dizi severler, Sefa Zengin kimdir? sorusunu araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:10
Sefa Zengin kimdir? Sefa Zengin görev aldığı dizi ve filmler
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Ekranların sevilen oyuncularından birisi olan ve çok sayıda dizi ve film projesinde görev alan Sefa Zengin on günlerde merak ediliyor. Görev aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı ismin görev aldığı yapımlara ek olarak hayatı ve kim olduğu da araştırılanlar arasında yerini alıyor. 

Sefa Zengin kimdir?

 

26 Mayıs 1968 tarihinde dünyaya gelen Sefa Zengin İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak Çiçek Taksi dizisinde görev alan Zengin bu dizide gösterdiği performans ile adından söz ettirmiştir. Aslen Malatyalı olan Sefa Zengin son olarak 2016 yılında gösterilen Ankara Yazı ve Veda Mektubu filmlerinde görev almıştır. 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:10
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