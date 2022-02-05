Sedat Bilenler kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Sedat Bilenler Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sedat Bilenler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Sedat Bilenler kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Sedat Bilenler, 12 Ocak 1983 yılında dünyaya gözlerini açtı. İstanbul’da dünyaya geldi. Sedat Bilenler öncelikle Şişli Halk Eğitim Merkezi’nde diksiyon ve tiyatro eğitimleri aldı. Sonrasında Zeytinbunu Kültür Merkezi’nde karikatür kursuna gitti. İlk kez Papatyam adlı meşhur dizide kapıcı Hamit rolüyle adından sıkça söz ettirdi. Sedat Bilenler, buradaki başarısının ardından Show TV ekranlarında yayınlanan Fabrika Kızı adlı dizide Himmet karakterine hayat verdi.