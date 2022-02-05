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Seda Fettahoğlu kimdir? Hangi reklam filmlerinde rol almıştır?

Reklam filmleri ve yönetmenliği ile ön plana çıkan Seda Fettahoğlu, aynı zamanda başarılı bir tiyatrocudur. Seda Fettahoğlu kaç yaşındadır? Başarılı isim ile ilgili detaylara haberimizde yer verilmiştir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:52
Seda Fettahoğlu kimdir? Hangi reklam filmlerinde rol almıştır?
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Seda Fettahoğlu aslen nereli? Kaç yaşında? Haberimizde Seda Fettahoğlu’nun biyografi detaylarından bahsedilmiştir.

Seda Fettahoğlu

1979 yılında Trabzon ilinde doğmuştur. Trabzon Anadolu Lisesi mezunudur. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır.

2005 yılında Dolunay adlı dizide Füsun karakterine hayat vermiştir.

Rol aldığı reklam filmleri

  • Ülker Mavi Yeşil
  • Nescafe Gol
  • Yudum Ayçiçek Yağı
  • Maksimum Kart

Rol aldığı dizi ve filmler

  • Çatı Katı
  • Sihirli Annem
  • Savcının Karısı
  • Koçum Benim

2003-2010 yılları arasında tiyatro ile ilgilenmiş, sahnede yer almanın dışında yönetmenlik de yapmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52
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Anahtar Kelimeler:
Seda FettahoğluTiyatroReklam Filmi
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