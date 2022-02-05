Seda Fettahoğlu kimdir? Hangi reklam filmlerinde rol almıştır?

Seda Fettahoğlu aslen nereli? Kaç yaşında? Haberimizde Seda Fettahoğlu’nun biyografi detaylarından bahsedilmiştir.
Seda Fettahoğlu
2005 yılında Dolunay adlı dizide Füsun karakterine hayat vermiştir.
Rol aldığı reklam filmleri
- Ülker Mavi Yeşil
- Nescafe Gol
- Yudum Ayçiçek Yağı
- Maksimum Kart
Rol aldığı dizi ve filmler
- Çatı Katı
- Sihirli Annem
- Savcının Karısı
- Koçum Benim
2003-2010 yılları arasında tiyatro ile ilgilenmiş, sahnede yer almanın dışında yönetmenlik de yapmıştır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:52