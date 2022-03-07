Seçkin Piriler kimdir?

Mankenlik, modellik ve oyunculuk yapantekrar gündeme geldi. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda 41 yaşına girdi. Elite Model Look yarışmasına 1998 yılında katılarak 2.lik elde etmiş olan güzel manken kariyerine oyunculuğu da eklemiştir. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi ünlü yapıtlarda yer almış olan Piriler’in aynı zamanda şarkıcılık kariyeri de bulunmakta.

2003 yılında Kırmızı Pabuçlar adlı albümüyle ünlenen Piriler, 24 Mart 2010 tarihinde Duman grubunun ünlü solisti ve Türkiye’nin en gözde şarkıcılarından olan Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Kaan Tangöze ile olan birlikteliğinden Volkan ve Hakan isminde iki çocuğu olmuştur. İzmir’de doğup büyüyen Piriler’in şu anlık yeni bir projesi bulunmamakta.

