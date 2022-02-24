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Savaşçı Mösyö karakteri kimdir? Kılıç Timi’nin Yeni Düşmanı Mösyö

Fox Tv'nin sevilen dizisi Savaşçı kadrosundaki yeni isimler ile 20 Nisan 2021'de beşinci sezonu ile ekranlarda olacak. Dizideki yeni isimlerden biri de Mösyö karakteri oldu. Peki Mösyö karakteri kimdir, hangi oyuncu Mösyö karakterini canlandırıyor? İşte detaylar...

24 Şubat 2022 Perşembe 19:11
Savaşçı Mösyö karakteri kimdir? Kılıç Timi’nin Yeni Düşmanı Mösyö
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10 Nisan 2021 tarihinde beşinci sezonu ile ekranlarda olacak dizi Savaşçı'nın oyuncu kadrosunda yeni isimler yer aldı. Kadroda yeni isimlerden biri olan Mösyö karakteri oldukça dikkat çekti. Peki Mösyö karakteri kimdir, hangi oyuncu Mösyö karakterini canlandırıyor? İşte detaylar...

Geçtiğimiz sene 2020 Mayıs ayında sezon finali yapan Limon film imzalı olan dizi ile başlama tarihleri her geçen gün geriye ertelenmiştiDizinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın kadrodan ayrılıp başka bir dizi ile anlaşınca Savaşçı dizisinin ana karakterleri baştan sona değişime gitti.

Kana Yüzbaşının şehit gösterilmesinin ardından Haydar Yüzbaşı tekrar kılıç temini kuracak. Karşısındaki düşmanı ise Mösyö olacak. Mösyö acımasız ve pek çok şehidin sorumlusu olduğundan Haydar yüzbaşı ve kılıç timinin ana hedefi konumunda olacak.

Savaşçı Mösyö kimdir?

10 Nisan'da beşinci sezonu ile ekranlarda olacak Savaşçı dizisinin Mösyö karakterini canlandıracak oyuncu Cem Kurtoğlu'dur.

Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirmiştir. Ankara Devlet Tiyatrou ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devlet sanatçısı olarak çalışmıştır. İlk kez 1982 senesinde "Prevze Öncesi" filmi ile kameralar karşısına geçen başarılı oyuncu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında program sunuculuğu da yapmıştır.

Oyunculuk dışında seslendirme sanatçılığı da yapan Cem KKurtoğlu en son 2013 senesinde "Kaptan Phillips" filminde Tom Hanks'i canlandırmıştır. Son olarak Arıza dizisinde "Mehmet Emin" karakterini canlandırmıştır.

Cem Kurtoğlu’nun bazı dizi ve filmleri

  

2021 – Savaşçı

2021 – Arıza

2020 – Gençliğim Eyvah

2019 – Kurşun

2019 – Çiçero

2015 – Küçük Ağa

2014 – Ağlatan Dans

2013 – Hoştanlı kalaylı saray

2013 – Kahireli Palas

2013 – Arka Sokaklar

2013 – Galip Derviş

2013 – Mem u Zin

2011 – Yıllar Sonra

2011 – Kurşun Bilal

2010 – Umut Yolcuları

2009 – Yaprak Dökümü

2007 – Yağmurdan Sonra

2006 – Arka Sokaklar



Son Güncelleme: 24.02.2022 19:11
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıMösyö
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