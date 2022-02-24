Savaşçı Mösyö karakteri kimdir? Kılıç Timi’nin Yeni Düşmanı Mösyö

10 Nisan 2021 tarihinde beşinci sezonu ile ekranlarda olacak dizi Savaşçı'nın oyuncu kadrosunda yeni isimler yer aldı. Kadroda yeni isimlerden biri olan Mösyö karakteri oldukça dikkat çekti. Peki Mösyö karakteri kimdir, hangi oyuncu Mösyö karakterini canlandırıyor? İşte detaylar...
Geçtiğimiz sene 2020 Mayıs ayında sezon finali yapan Limon film imzalı olan dizi ile başlama tarihleri her geçen gün geriye ertelenmiştiDizinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın kadrodan ayrılıp başka bir dizi ile anlaşınca Savaşçı dizisinin ana karakterleri baştan sona değişime gitti.
Kana Yüzbaşının şehit gösterilmesinin ardından Haydar Yüzbaşı tekrar kılıç temini kuracak. Karşısındaki düşmanı ise Mösyö olacak. Mösyö acımasız ve pek çok şehidin sorumlusu olduğundan Haydar yüzbaşı ve kılıç timinin ana hedefi konumunda olacak.
Savaşçı Mösyö kimdir?
10 Nisan'da beşinci sezonu ile ekranlarda olacak Savaşçı dizisinin Mösyö karakterini canlandıracak oyuncu Cem Kurtoğlu'dur.
Cem Kurtoğlu 31 Temmuz 1959 senesinde İstanbul'da doğmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirmiştir. Ankara Devlet Tiyatrou ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda devlet sanatçısı olarak çalışmıştır. İlk kez 1982 senesinde "Prevze Öncesi" filmi ile kameralar karşısına geçen başarılı oyuncu tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında program sunuculuğu da yapmıştır.
Oyunculuk dışında seslendirme sanatçılığı da yapan Cem KKurtoğlu en son 2013 senesinde "Kaptan Phillips" filminde Tom Hanks'i canlandırmıştır. Son olarak Arıza dizisinde "Mehmet Emin" karakterini canlandırmıştır.
Cem Kurtoğlu’nun bazı dizi ve filmleri
2021 – Savaşçı
2021 – Arıza
2020 – Gençliğim Eyvah
2019 – Kurşun
2019 – Çiçero
2014 – Ağlatan Dans
2013 – Hoştanlı kalaylı saray
2013 – Kahireli Palas
2013 – Arka Sokaklar
2013 – Galip Derviş
2013 – Mem u Zin
2011 – Yıllar Sonra
2011 – Kurşun Bilal
2010 – Umut Yolcuları
2009 – Yaprak Dökümü
2007 – Yağmurdan Sonra
2006 – Arka Sokaklar