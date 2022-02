Savaşçı Görkem Astsubay kimdir? Ekin Mert Daymaz kimdir?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve 10 Nisan Cumartesi günü beşinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan Savaşçı dizisi izleyiciler tarafından tam not aldı. Dizide Görkem Astsubay’ı canlandıran Ekin Mert Daymaz da seyircinin beğenisini topladı.

Savaşçı dizisi Görkem Astsubay kimdir?

Annesi ve babası vefat ettiği için hayatta tek yakını öğretmen ablası olan Görkem Astsubay, iddiaya girmeyi seven, zeki ve yetenekli bir askerdir.

Ekin Mert Daymaz kimdir?

2 Aralık 1990 tarihinde Hollanda Anhem şehrinde doğan Ekin Mert Daymaz, aslen Sivaslıdır. Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olarak tanınan Daymaz, oyunculuğa ilk adımını Not Defteri dizisi ile atmıştır. Daha sonrasında Haliç Üniversitesinde Antrenörlük ve Fitness bölümünü kazanarak eğitimine devem ediyor. Birçok dizide rol alan Daymaz, şimdilerde ise Savaşçı dizisinde oynamaktadır.

Rol aldığı yapımlar

2018 – Ağlama Anne (Mert) (TV Dizisi)

2018 – Aşktroloji (Cem) (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Şahin) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Savaş Göçer) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Volkan) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Egemen) (TV Dizisi)