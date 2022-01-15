Savaşçı dizisi final mi yapıyor?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı hakkında çıkan son dakika haberleri izleyicileri üzdü. Final kararı alan dizinin 6.sezonda bölümlerin devam etmeyeceği ve ekranlara veda edeceği duyuruldu. 107.bölümün yayınlanması ile reytinglerin düştüğü görüldü. Bunun üzerine dizi final kararı verdi. 12 Haziran’da 109.bölümü ile ekranlara gelecek Savaşçı dizisi bu bölümü ile ekranlara veda edecek.

İlk bölümünden bu zamana kadar beğenileri toplayan dizi konusu ile yoğun ilgi gördü. Oyuncu kadrosunda ki yetenekli isimlerde diziye renk verdi. Başrolde Berk Oktay’ın yer almasının ardından diziden ayrılık karar verdi. Bu ayrılık üzerine dizi kendini toparlamayı başardı. Fakat reytinglerin düşmesinin nedeni ise gün değişikliği oldu. Pazar günü izleyicilerle buluşan dizi Cumartesi gününe çekildi. Cumartesi günü Kardeşlerim ve Gönül Dağı gibi güçlü dizilerin olması Savaşçı’nın önünü kesti.

Savaşçı final yapmasın kampanyası başladı

Sevilen dizini yapımcısı Limon Film bu dizinin final yapmasını istemiyor. Pazar akşamları Savaşçı dizisinin yerine gelen Kefaret dizisi reytinglerin iyi olmamasına rağmen devam etmesi üzerine FOX TV bu diziden vazgeçmek istemiyor. Bunun üzerine sosyal medyadan kampanya düzenlendi. #savaşçıfinalolmasın etiketi ile kampanya başlatıldı.