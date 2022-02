Savaşçı dizisi Bektaş Astsubay kimdir? Erkan Meriç hakkında bilgiler

Savaşçı dizisinde Bektaş Astsubay karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Bektaş Astsubay karakterine Erkan Meriç hayat vermektedir. Peki Erkan Meriç kimdir?

Bektaş Astsubay kimdir?

Kılıç Timi’nde keskin nişancı olarak görev olan Bektaş Astsubay, Tokatlıdır. Babası öğretmen olan Bektaş Astsubay, sakin ve sessiz bir askerdir. Oldukça başarılı bir asker olan Bektaş, birçok silahı kullanabilmektedir.

Erkan Meriç kimdir?

1986 yılının 25 Temmuz günü dünyaya gelen Erkan Meriç, Adana’da doğmuştur. Mersin’de elektronik bölümünü bitirmiştir. Best of Model Türkiye yarışmasına katılan ve burada derece alan Meriç sonrasında Best of Model World yarışmasında da birinci olmuştur. Meriç, ilk olarak 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Erkan Meriç rol aldığı yapımlar

Kurtlar Vadisi Pusu

Acayip Hikayeler

Zeynep’in Hikayesi

Beyaz Karanfil

İkimize Bir Dünya

Adını Sen Koy

Hayat Çizgisi Suriye