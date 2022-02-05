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Sarven Çankar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Sarven Çankar merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Sarven Çankar hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:12
Sarven Çankar kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Sarven Çankar, 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur, aslen Ermeni Türk vatandaşıdır.  Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde okuyan Sarven Çankar, oyuncu olmadan önce abisi ve kuzeni ile birlikte mücevher tasarımcılığı yapmıştır. Bir arkadaşı sayesinde yönetmen Semir Aslanyürek ile tanışan Sarven Çankar, oyunculuğa adım atmış ve 7 Avlu filminde rol almıştır. Oyunculuk alanında ilerlemek isteyen Sarven Çankar, Ümit Çırak’ın Moden Oyunculuk Teknikleri Atolyesi’nde 2 yıl eğitim almıştır. Sarven Çankar, Hayat Yokuşu, Prenses Perfinya, Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Zamanı, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Çukur dizilerinde rol almıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:12
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