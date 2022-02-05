Sarven Çankar kimdir, kaç yaşında, nereli?

, 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur, aslen Ermeni Türk vatandaşıdır. Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde okuyan Sarven Çankar, oyuncu olmadan önce abisi ve kuzeni ile birlikte mücevher tasarımcılığı yapmıştır. Bir arkadaşı sayesinde yönetmen Semir Aslanyürek ile tanışan Sarven Çankar, oyunculuğa adım atmış ve 7 Avlu filminde rol almıştır. Oyunculuk alanında ilerlemek isteyen Sarven Çankar, Ümit Çırak’ın Moden Oyunculuk Teknikleri Atolyesi’nde 2 yıl eğitim almıştır. Sarven Çankar, Hayat Yokuşu, Prenses Perfinya, Umutsuz Ev Kadınları, Aşk Zamanı, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Çukur dizilerinde rol almıştır.