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Sarper Arda kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi yapımlarda oynadı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Sarper Arda, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Sarper Arda kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:54
Sarper Arda kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi yapımlarda oynadı?
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Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Sarper Arda, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Sarper Arda, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Sarper Arda kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Sarper Arda Biyografisi

1 Ocak 1993 yılında dünyaya gelen Sarper Arda, O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmada başarılı bir performans sergiledi. İlk kez 2015 yılında Kanal D ekranlarından yayınlanan Güneşin Kızları isimli dizide Can karakteriyle ekranlarda boy gösterdi. Kendisi Ordu’nun Mesudiye Beyseki Köyü nüfusuna kayıtlı bir vatandaştır. Kendisi 28 yaşındadır. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Sarper ArdaO Ses Türkiye
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