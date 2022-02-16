Sarp Apak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sarp Apak hakkında bilgiler

Ünlü oyuncu Sarp Apak gündem oldu. Kariyerinde çok sayıda tiyatro, film ve dizi projesinde yer alan oyuncunun hayatı merak ediliyor.

Sarp Apak kimdir?

11 Kasım 1981 yılında dünyaya gelen Sarp Apak, İzmir 9 Eylül Üniversitesinde Oyunculuk eğitimi almıştır. Buradaki eğitimin ardından Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelere çıkan oyuncu başrol olduğu Ağır Roman oyunundaki performansıyla Yılmaz Erdoğan tarafından çok beğenilip BKM Mutfak ekibine katılmıştır.

Kariyerinde ilk olarak Organize İşler adlı filmle kamera karşısına geçen oyuncu daha sonra çok sayıda yapımda yer almıştır. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar gibi başarılı yapımların ardından Avrupa Yakası dizisinde Tanrıverdi karakteriyle adını duyuran oyuncu aslen Diyarbakırlıdır.

2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu Bengisu Uzunöz ile dünya evine giren oyuncu son olarak 2018 yılında Jet Sosyete adlı dizide yer almıştır.