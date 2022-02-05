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Sarp Akkaya kimdir?

Kaya Akkaya’nın kardeşi olan Sarp Akkaya çok konuşuldu. Ünlü oyuncu Sarp Akkaya hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
Sarp Akkaya kimdir?
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Oyunculukla uğraşan Sarp Akkaya kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Kaya Akkaya’nın ikiz kardeşi olan Sarp Akkaya, İstanbul doğumludur. Ezel dizisiyle tanıdığımız yetenekli oyuncu Sarp Akkaya, dizide Tevfik rolünü canlandırmıştır. Oyunculuk hayali olan Sarp Akkaya Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. İlk çalışması olan Bizim Aile dizisi ile de tanınan oyuncu, son olarak Evli ve Öfkeli dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hatırlanmakta. 2017 yılında Sinem Yalçınkaya ile evlenen oyuncu 40 yaşında.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:46
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Anahtar Kelimeler:
Sarp AkkayaEzelTevfikEvli Ve ÖfkeliMuratSinem YalçınkayaKaya Akkaya
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