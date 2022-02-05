Sarp Akkaya kimdir?

Oyunculukla uğraşankendisini geliştirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu’nın ikiz kardeşi olan Sarp Akkaya, İstanbul doğumludur.dizisiyle tanıdığımız yetenekli oyuncu Sarp Akkaya, diziderolünü canlandırmıştır. Oyunculuk hayali olan Sarp Akkaya Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. İlk çalışması olan Bizim Aile dizisi ile de tanınan oyuncu, son olarakdizisinde canlandırdığıkarakteriyle hatırlanmakta. 2017 yılındaile evlenen oyuncu 40 yaşında.