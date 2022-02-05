Sarp Akkaya kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:46
Oyunculukla uğraşan Sarp Akkaya
kendisini geliştirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Kaya Akkaya
’nın ikiz kardeşi olan Sarp Akkaya, İstanbul doğumludur. Ezel
dizisiyle tanıdığımız yetenekli oyuncu Sarp Akkaya, dizide Tevfik
rolünü canlandırmıştır. Oyunculuk hayali olan Sarp Akkaya Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. İlk çalışması olan Bizim Aile dizisi ile de tanınan oyuncu, son olarak Evli ve Öfkeli
dizisinde canlandırdığı Murat
karakteriyle hatırlanmakta. 2017 yılında Sinem Yalçınkaya
ile evlenen oyuncu 40 yaşında.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:46
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