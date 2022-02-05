Sanem Çelik kimdir? Ünlü oyuncu Sanem Çelik hakkında bilgiler

Sanem Çelik’in yer aldığı yapımlar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ceylan, Atv)

Bir Litre Gözyaşı (Figen Yürekli, Kanal D, 2018)

Aliye (Aliye),

Kara Melek,

Güldünya,

Günahım Neydi Allahım,

Canım Kocacığım

Kör Talih

Yaban

18 Mayıs 1975 İstanbul’da dünyaya gelen, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimine başladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olan oyuncu, Üsküdar’da doğdu. 1999 senesinde mezun olan oyuncu daha sonra ‘Yaban’ filmi ile kendini gösterdi. Birçok reklam filminde izleyici ile buluşan oyuncu güzelliği ile dikkat çekti., ‘Kara Melek’ adlı dizide adını duyurarak televizyon ekranlarında büyük başarılar elde etti.Dizinin o zaman ki reytinglerinde büyük etkisi olan Çelik, halen oyunculuğa devam etmektedir. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Kara Melek dizisinden sonra Yaban dizisi ile hafızalara kazınırken günümüzün popüler dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise başarılı performansı ile dikkat çekmişti.