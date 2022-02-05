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Sanem Çelik kimdir? Ünlü oyuncu Sanem Çelik hakkında bilgiler

Birçok dizi ve filmde yer alan ünlü oyuncu Sanem Çelik, izleyiciler tarafından merak edildi. Sanem Çelik kimdir, hangi projelerde yer aldı sorularına cevap bulduk. İşte Sanem Çelik hakkında bilgiler

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:17
Sanem Çelik kimdir? Ünlü oyuncu Sanem Çelik hakkında bilgiler
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18 Mayıs 1975 İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimine başladı.  Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun olan oyuncu, Üsküdar’da doğdu. 1999 senesinde mezun olan oyuncu daha sonra ‘Yaban’ filmi ile kendini gösterdi. Birçok reklam filminde izleyici ile buluşan oyuncu güzelliği ile dikkat çekti., ‘Kara Melek’ adlı dizide adını duyurarak televizyon ekranlarında büyük başarılar elde etti.Dizinin o zaman ki reytinglerinde büyük etkisi olan Çelik, halen oyunculuğa devam etmektedir. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Kara Melek dizisinden sonra Yaban dizisi ile hafızalara kazınırken günümüzün popüler dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise başarılı performansı ile dikkat çekmişti. 

Sanem Çelik’in yer aldığı yapımlar

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Ceylan, Atv)
  •  Bir Litre Gözyaşı (Figen Yürekli, Kanal D, 2018)
  • Aliye (Aliye),
  • Kara Melek,
  • Güldünya,
  • Günahım Neydi Allahım,
  • Canım Kocacığım
  • Kör Talih
  • Yaban


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:17
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Sanem çelikOyuncu
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