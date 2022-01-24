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Sanalüstü filminin konusu ve incelemesi

Sanalüstü filmi 2015 yılında vizyona girdi. Korku ve gerilim türünde olan film,film severlerin dikkatini çekmektedir. Sanalüstü filminin konusu nedir? Bu haberimizde Sanalüstü filminin konusunu ve incelemesini sizler için derledik. İşte Sanalüstü filminin konusu...

24 Ocak 2022 Pazartesi 08:06
Sanalüstü filminin konusu ve incelemesi
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Unfriended filmi

Filmde, birbirine aşık olan Blaire ve Mitch Skype üzerinden görüşmektedir. Fakat,yakın arkadaşları Ken,Adam,Jess ve Val,konuşmaya dahil olmaktadır. Gelişecek olaylardan habersiz şekilde konuşan gençler, Sınıf arkadaşları Laura’nın bir yıl önce vefat ettiğini hatırlarlar. Grup,bu olaya üzülseler de umursamaz bir tavır sergilerler.

Bir süre sonra Skype’da kurulan odada davet etmedikleri, Billie takma adlı birini görünce olaylar değişmeye başlar. Billie’yi konuşmadan atmaya çalışırlar ancak bunu bir türlü başaramazlar. Billie hesabını oluşturan kişinin Laura olduğu anlaşılınca ,grubu bir korku sarmaktadır.

Laura’nın okulda zorbalık gördüğü, arkadaşları tarafından dalga geçildiği videoları insanlarla paylaşımı sonrası Laura’nın intihar ettiği anlaşılmaktadır.

Laura,gruptaki insanlardan intikam alması konu edilmektedir. Billie lakaplı hesabın ardında kim olduğu anlaşılmasa da ,gruptakileri kötü olaylar beklemektedir. Film 80 dakikadan oluşmaktadır.

Film çerezlik olarak izlenebilir filmler arasında yer alıyor. Filmin IMDb puanı 5,5.Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler;

Heather Sossaman – Laura

Shelley Hennig – Blaire

Renee Olstead – Jess

Courtney Halverson – Val

Will Peltz – Adam

Jacob Wysocki – Ken

Matthew Bohrer – Matt


Son Güncelleme: 24.01.2022 08:06
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