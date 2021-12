San Francisco’daki Son Siyah Adam filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Orijinal adı The Last Black Man in San Francisco olan San Francisco’daki Son Siyah Adam filmi 2919 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Jimmie Fails ve Rob Richert’ın yazdığı filmin yönetmenliğini ise Joe Talbot üstleniyor.

San Francisco’daki Son Siyah Adam filminin konusu

Sundance Film Festivali’nde iki ödüle layık görülenSan Francisco’daki Son Siyah Adam filmi, kentsel dönüşüm nedeniyle hızla değişen San Francisco’nun yeni haline alışmakta zorlanan ve büyüdüğü şehre aidiyet duygusunu kaybetmemek için geçmişine tutunan Jimmie Fails’in yaşamını konu ediniyor. Jimmie Fails’in gerçek hayatta yaşadıklarından esinlenerek hazırlanan yarı otobiyografik film, Jimmy ile arkadaşı Montgomery’nin her hafta San Francisco bulunan evlerinden birine yaptıkları seyahatleri anlatıyor.

San Francisco’daki Son Siyah Adam filmi oyuncu kadrosu

ABD yapımı filmin oyuncu kadrosunda Jimmie Fails, Danny Glover, Jonathan Majors, Rob Morgan, Tichina Anold, Mike Epps, Finn Wittrock ve Thora Birch yer alıyor.