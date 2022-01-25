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Sam'in oğulları:Şeytani Tarikatın İzinde konusu,yorumu ve incelemesi

netflix'in yeni yapımı Sam'in oğulları: şeytani tarikatın izinde belgeselinin konusu, yayınlanma tarihi, yönetmeni, netflix belgesel yorumu, eleştirisi, analizi, fragmanı gibi merak edilenleri cevapladık. detaylar haberimizde..

25 Ocak 2022 Salı 03:04
Sam'in oğulları:Şeytani Tarikatın İzinde konusu,yorumu ve incelemesi
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1976-1977 yılları arasında 6 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına sebep olan David Berkowitz, bu kez de başka bir yapımın ana unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önceki yıllarda yayınlanan benzer adlı filmin ardından Netfilix’in sevilen belgesel içeriği gerçek suç ile yeniden gün yüzüne çıkmaktadır. İzleyenler Amerika’nın azılı seri katillerinden olan Berkwitz ile yeniden buluşmanın heyecanını yaşamaktadır.

 Görgü tanıkları  Berkowitz’i  ‘’30 yaşlarında, genç, sakalsız görünüm ve durağan bakışlıydı.’’ şeklindeki bazı fiziksel özelliklerini belirten ifadelere yer verdiler. Üvey annesi ile arasındaki ilişkiden dolayı özellikle kadınları tercih etmesi yansıtılsa da kimsenin çözemeyeceği bir düşünce yapısına sahip olduğu belirtilmektedir.

 

Sam’in oğulları: şeytani tarikatın izinde netflix yorumu

Küçüklüğünden itibaren sevilmeyen bir yapıya sahip olması,  bazı çeşitli ruh hallerinin içine girmesine  ve günlerini başını belaya sokacak işlerle geçirmesine sebep olmuştu. Binlerce kez yangına sebep olduğu, köpeklerden nefret ettiği için havaya ateş ettiği ve hatta duyduğu bazı seslerden dolayı ciddi bunalım geçirdiği ön görülüyordu. Bu davranışlarından dolayı çevre halkını büyük bir tedirginliğe sürüklemiş ve 1 yılda faili olduğu cinayetler ruh halinin kaçınılmaz bir yansımasıydı.

Paranoid şizofreni dışında uçuk-kaçık düşünceleri, toplum dışı davranışları ile tanımasının yanı sıra satanist tarikatlarca yönetildiği de ortaya atılan en büyük iddialar arasında yer almaktadır. Ayrıca Sam babasından mesajlar aldığını ve Son of Sam lakabını bu yüzden benimsediğini belirtmektedir.

5 Mayısta prömiyeri gerçekleşen The Sons of Sam: A Descent into Darkness,  gazeteci olan Maury Terry’nin yapmış olduğu araştırmalar üzerinden ilerlerken Berkowitz ile ilgili sıra dışı bazı bilgileri de ortaya çıkardı. İzleyiciler, yönetmen Joshua Zeman’ın tarihin tozlu sayfalarına yer verdiği 4 bölümün yanı sıra akıl almaz cinayetlere ve Berkowitz’in tarikatla arasındaki bağlantıya göz atma fırsatını elde etti. Dönemin en önemli psikologlarının, halkın, polislerin, dedektiflerin görüşleri ve yapmış oldukları röportajları izleyici buluşurken Maury Terry’nin de ilgi çekici araştırması gün yüzüne çıkmış oldu. Cehennemin 22 müridi ne anlama geliyor?

The Sons of Sam: A Descent İnto Darkness etkileyici sıra dışı hikayesi ve başarılı olay örgüsünden oluşmaktadır. Kaçınılmaz sona adım adım ilerleyip aynı zamanda dönemin görmüş-geçirmiş kişilerinden sağladığı bilgi alışverişi sayesinde kanıtlar ile görüşleri bir araya getirerek izleyicinin şok etkisi yaratan gerçeklere çeşitli yollarla ulaşmasına da müsaade etmektedir. Mutlaka izlemeniz gereken bir yapım..



Son Güncelleme: 25.01.2022 03:04
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NetflixBEGESELDizi
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