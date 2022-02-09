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Şamil Kafkas kimdir, nerelidir? Şamil Kafkas’ın hayatı

Son olarak Fox TV’de yayınlanan Baraj dizisinde yer alan Şamil Kafkas, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Şamil Kafkas’ın hayatını merak eden izleyiciler, internet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Şamil Kafkas kimdir, nerelidir? İşte Şamil Kafkas’ın hayatı...

09 Şubat 2022 Çarşamba 02:00
Şamil Kafkas kimdir, nerelidir? Şamil Kafkas’ın hayatı
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Şamil Kafkas’ın hayatı

1 Ocak 1976’da hayata gözlerini açan Şamil Kafkas, Trabzon doğumludur. Aynı zamanda Trabzonlu olan Şamil Kafkas, üniversiteye kadar olan eğitimini doğup büyüdüğü Trabzon’da almıştır. Üniversiteyi ise Erzurum’da okuyan Kafkas, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirmiştir. Buradan mezun olduktan sonra oyunculuğa başlayan Kafkas, birçok tiyatro yapımının yanı sıra dizi ve filmlerde de yer almıştır.

Barda, Seni Seven Ölsün, Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Bizum Hoca, Ulan İstanbul, Yeni Hayat, Aşk Sana Benzer gibi önemli yapımlarda yer alan Şamil Kafkas, son olarak Fox TV’de yayınlanan Baraj dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.



Son Güncelleme: 09.02.2022 02:00
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Anahtar Kelimeler:
şamil KafkasFox TvBaraj
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