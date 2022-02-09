Şamil Kafkas kimdir, nerelidir? Şamil Kafkas’ın hayatı

Şamil Kafkas’ın hayatı

1 Ocak 1976’da hayata gözlerini açan Şamil Kafkas, Trabzon doğumludur. Aynı zamanda Trabzonlu olan Şamil Kafkas, üniversiteye kadar olan eğitimini doğup büyüdüğü Trabzon’da almıştır. Üniversiteyi ise Erzurum’da okuyan Kafkas, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirmiştir. Buradan mezun olduktan sonra oyunculuğa başlayan Kafkas, birçok tiyatro yapımının yanı sıra dizi ve filmlerde de yer almıştır.

Barda, Seni Seven Ölsün, Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Bizum Hoca, Ulan İstanbul, Yeni Hayat, Aşk Sana Benzer gibi önemli yapımlarda yer alan Şamil Kafkas, son olarak Fox TV’de yayınlanan Baraj dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.