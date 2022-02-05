Şahnaz Çakıralp kimdir? Şahnaz Çakıralp hakkında bilgiler

Oyuncu Şahnaz Çakıralp’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Çakıralp, hatırla Sevgili ve Bizimkiler dizilerinde rol almıştır.

Şahnaz Çakıralp kimdir?

1 Ekim 1975 yılında dünyaya gelen Şahnaz Çakıralp, Mimar Sinan Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Babası avukat annesi iş insanı olan Şahnaz Çakıralp, üç dil bilmektedir.

120 Dakika isimli programın sunuculuğunu üstlenen Şahnaz Çakıralp, üniversite yıllarında Kenan Işık’tan eğitim almış, şimdi ise Marko Paşa Müzikali’nde sahne almaktadır. Şahnaz Çakıralp’in ayrıca Çıplak Ayakla Yürümek kitabı bulunmakta ve Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Şahnaz Çakıralp rol aldığı yapımlar

Bizimkiler

Aşk Mahkumu

Hatırla Sevgili

Mahşer

Asi

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Pardon

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Şaşkın Aşıklar

İbiş’in Rüyası