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Sadakatsiz dizisine koronavirüs molası verildi!

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüs salgını atlatmasının hemen ardından partneri Berkay Ateş'in de koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Bu haberin ardından Sadakatsiz dizisi koronavirüs arası vermek zorunda kaldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 11:36
Sadakatsiz dizisine koronavirüs molası verildi!
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Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden bir olan Sadakatsiz'de başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonucu dizi çekimlerine ara verilmişti. Güzel oyuncunun iyileşip geri dönmesinin hemen ardından şimdi de partneri Berkay Ateş'in test sonucunun pozitif çıktığı haberi geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cansu Dere'nin koronavirüs salgınına yakalanıp karantina sürecine girmesiyle, onun sahneleri negatif olacağı güne kadar bırakılırken, diğer oyuncuların sahne çekimlerine devam edildi. Geçtiğimiz pazar günü korona test sonucu negatif gösteren ünlü oyuncu setlere geri dönerken şimdi de dizide ona eşlik eden partneri Berkay Ateş ile birlikte setten birkaç çalışanın testleri pozitif sonuç verdi. Bu haberin ardından dizide yeniden mola verilme kararı alındı.


Son Güncelleme: 26.01.2022 11:36
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizCansu DereBerkay AteşKoronavirüs
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